Amazon présente une nouvelle bande-annonce pour ‘Une nuit à Miami …‘, les débuts cinématographiques de l’actrice Regina King (‘ American Crime ‘,’ Beale Street Blues ‘,’ Watchmen ‘) qui se présente comme l’un des prétendants possibles aux Oscars de cette année.

Bien que King ait déjà réalisé plusieurs épisodes pour des séries télévisées telles que “ Scandal ”, “ This Is Us ”, “ Shameless ”, “ Animal Kingdom ” ou “ The Good Doctor ”, c’est la première fois que l’actrice primée assume la réalisation d’un long métrage, produit de manière indépendante et acquis par la suite par Amazon après le déboursement d’une importante somme d’argent.

Écrit par Kemp Powers («Soul») d’après sa propre pièce, le film suit un jeune Cassius Clay (Eli Goree – «Riverdale»), mieux connu sous le nom de Muhammad Ali, après sa première victoire en poids lourd. le 25 février 1964. Le plus important de sa carrière, celui qui a fait de lui une superstar et un héros mondial. Une soirée à célébrer à partager avec l’activiste Malcolm X (Kingsley Ben-Adir – ‘Comey’s Law’), le chanteur Sam Cooke (Leslie Odom Jr. – ‘Central Park’) et le footballeur Jim Brown (Aldis Hodge) – «Ville sur une colline»).

‘Une nuit à Miami …‘explore ce qui s’est passé pendant ces heures cruciales à travers la relation entre ces quatre hommes, et comment leur amitié et leurs différences ont alimenté leurs chemins respectifs pour devenir les icônes des droits civiques qu’ils sont aujourd’hui.

Produit par Jess Wu Calder et Keith Calder de Snoot Entertainment et Jody Klein d’ABKCO Films, le film sortira enfin dans les salles nord-américaines ce vendredi 8 janvier, et non le 25 décembre, comme annoncé initialement. Une semaine plus tard, le 15 janvier, le film sera disponible sur Prime Video, tant aux États-Unis qu’en Espagne.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.