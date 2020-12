La Umbrella Corporation est prête à terroriser à nouveau le monde avec une version cinématographique, comme Sony Pictures a annoncé le 28 décembre que Les enregistrements de redémarrage de ‘Resident Evil’ sont terminés, après plusieurs mois de travail malgré la pandémie de coronavirus qui a impacté l’industrie du divertissement.

Grâce à Instagram de Sony, il a été publié que le tournage s’est terminé avec une photo du plateau où vous voyez une télévision avec des parasites et à côté se trouve le clap avec le logo officiel du long métrage, mais on ne voit plus de détails sur le paysage ou sur l’un des personnages principaux.

Ce redémarrage de l’adaptation du jeu vidéo Capcom intervient après la conclusion du live-action mettant en vedette Milla Jovovich, mais dans cette version réalisée par Johannes Roberts, il sera plus attaché aux jeux originaux, car les protagonistes seront des personnages classiques du franchise com Claire Redfield (Kaya Scodelario) Chris Redfield (Robbie Amell) et Jill Valentine (Hannah John-Kammen).

Comme si cela ne suffisait pas, en plus du film, Netflix prévoit de faire deux séries, une animation et une action en direct, qui sont également en développement, mais qui sont inconnues au stade de développement dans lequel elles se trouvent.

Quant à la date de sortie du long métrage, Ce sera en septembre 2021 et il est prévu que dans peu de temps seront publiés des bandes-annonces, des photos et plus de mises à jour sur ce projet qui devrait satisfaire les fans les plus exigeants, qui n’ont jamais été d’accord avec les films précédemment sortis.

Quant à savoir si Jovovich reviendra en tant qu’Alice, C’est peu probable car son personnage n’existe pas dans les jeux vidéo, mais l’actrice a avoué être intéressée par le projet, alors peut-être qu’il y aura peut-être une participation de la célèbre.