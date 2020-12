Unforgivable est le court métrage documentaire de la réalisatrice espagnole Marlén Viñayo (qui vit au Salvador depuis 8 ans). Le court métrage raconte l’histoire de Geovanny, un tueur à gages du MS 18 d’El Salvador, qui est enfermé à la prison de San Francisco Gotera pour purger sa peine pour les crimes qu’il a commis, tout en combattant sa propre sexualité dans un gang violent. macho et homophobe qui punit souvent la mort en étant gay.

Tout a commencé lorsque Carlos Martínez, reporter du journal El Faro et spécialiste des gangs, a déclaré à Viñayo qu’il avait rencontré des membres de gangs de la prison de San Francisco Gotera qui s’étaient déclarés ouvertement homosexuels.

Cela a beaucoup surpris Marlén, car on sait que les gangs n’autorisent pas l’homosexualité dans leurs rangs et qu’elle est passible de la mort à plusieurs reprises. Malgré le fait qu’avant cet épisode, Viñayo n’avait pas considéré les gangs comme un sujet à discuter (car c’est un sujet dont on a beaucoup parlé), il s’est rendu compte que cette fois c’était différent et qu’il avait quelque chose de nouveau. à raconter et c’est là que l’idée d’Impardonnable a commencé à se développer.

Unforgivable cherche à raconter une histoire sur la complexité de la vie. Comment ce n’est pas, ni bon ni mauvais, ni blanc, ni noir, mais il y a une large échelle de gris. Il tente également de montrer à quel point la société est paradoxale, car pour beaucoup, il est plus compréhensible de tuer un homme que de l’aimer.

Et la complexité du projet ne s’arrête pas là, car Unforgivable était plein de défis pour Viñayo et son équipe, qui n’avaient que 12 jours pour filmer à l’intérieur d’une prison où même les mêmes gardiens restent encagoulés pour protéger leur identité.

Avec si peu de temps, l’équipe de tournage ne savait pas trop ce qu’elle allait trouver, mais une fois qu’elle a pu identifier les personnages principaux, tout est devenu plus facile. Une phrase qui a marqué les créateurs et qui a été la base narrative sur laquelle le documentaire a été construit est le témoignage de l’un d’eux qui dit: «que pour lui tuer une personne était mauvais, mais ce n’était pas si difficile, en pour un autre homme, c’était quelque chose qui sortait de l’ordinaire ».

Selon son directeur, Unforgivable ne cherche pas à canoniser un groupe de membres de gangs coupables de crimes horribles et qui ont terrorisé la population d’El Salvador et de nombreux autres pays d’Amérique. Mais elle convient également que pour que ces groupes arrêtent de faire ce qu’ils font, il est important de les connaître, de les comprendre.

Mais les comprendre n’impliquait pas de les justifier, par conséquent, une image idyllique du membre du gang n’a pas été créée, ni tenté de les présenter comme des victimes en raison de leur préférence sexuelle, mais les choses horribles qu’ils ont commises alors qu’ils étaient encore en liberté ont également été mises en évidence.

Malgré la controverse sur le sujet, le court métrage salvadorien a été bien accueilli par la critique lorsqu’il a remporté sa catégorie au Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA), et a triomphé à la fois dans les Hot Docs, au Canada, et au Festival. Festival international du film de Guanajuato et à DocsMX. En plus d’entrer dans la liste finale des candidats au meilleur court métrage du documentaire de l’IDA et d’avoir été inscrit au concours pour l’Oscar.

C’est une grande réussite pour Unforgivable et pour El Salvador, un pays qui n’a ni public ni privé de soutien au cinéma et qui n’a obtenu qu’un Oscar, de la main d’André Guttfreund, qui en 1977 a reçu le prix pour “Dans la région de glace”, comme meilleur court métrage de fiction.



Pablo Riquelme Je suis fan de sport, de musique, de LEGO et de technologie / innovation. Je collabore à TrendWatching, TrendHunter, BusinessofPurpose, VivaBasquet et maintenant à Cine PREMIERE. Je suis un mangeur de séries et je trouverai toujours un épisode des Simpsons lié à quelque chose qui se passe dans le monde.