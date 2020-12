Le troisième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel semble être l’une des productions les plus ambitieuses depuis ‘Avengers: Fin de partie’ depuis peu à peu, il a été révélé qu’il comportera un casting impressionnant dirigé par Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi qu’un large éventail de méchants, mais apparemment un nouveau n’a pas été confirmé, puisque Venom pourrait apparaître dans ‘Spider-Man 3’.

Au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé de ‘Spider-Man 3’, car il a été dit que nous verrons non seulement les trois incarnations de l’arachnide, mais aussi d’importants méchants tels que Électro, Vautour, Doc Ock, entre autres, ce serait donc la première version en direct à la fois du Spider-Verse et du Sinister Six.

Selon un tweet de l’initié Daniel Richtman, Venom pourrait apparaître dans ‘Spider-Man 3’, mais son apparence n’est pas encore entièrement confirmée et c’est quelque chose qui pourrait être révélé dans les prochains jours, ce qui ne semble pas déraisonnable, compte tenu du fait que Sony Photos attendez-vous à un croisement entre les méchants qu’il développe en tant que Venom, Morbius et Carnage avec lui Spider-Man de Tom Holland.

“Les méchants de ‘Spider-Man 3’ que nous connaissons jusqu’à présent sont: Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman. Mysterio, Scorpion, Kraven, Valture, Venom pourraient également apparaître. Nous le saurons très bientôt.”

Les méchants de Spider-Man 3 que nous connaissons jusqu’à présent sont; Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman. Mysterio, Scorpion, Kraven, Valture, Venom pourraient également apparaître. Nous le saurons bien assez tôt. – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 15 décembre 2020

Personnage de Venom joué par Tom Hardy s’apprête à lancer son deuxième film solo où l’on verra enfin le symbiote Carnage, donc l’apparition du personnage dans ‘Spider-Man 3’ cela pourrait être une réalité et cela encouragerait le public à attendre le nouvel opus de Sony et tout son univers.