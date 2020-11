Sans aucun doute, les rencontres virtuelles sont déjà devenues une constante dans notre vie quotidienne. Pour cela, nous utilisons différentes plates-formes et l’une des plus populaires a été Zoom. La plateforme est non seulement devenue un outil de communication important, mais elle a également mis en évidence le type de personnalité de nos amis, de notre famille, de nos connaissances et même de nous-mêmes, mais surtout, comment nous réagissons à cet environnement virtuel / numérique. Pour tout cela, nous vous invitons maintenant à découvrir quel genre de «Zoomer» vous êtes.

Ce n’est pas un test, il s’avère que le Youtuber dit Preston reid Il s’est chargé de mener une «enquête» et à travers divers audiovisuels, publiés sur sa chaîne, il expose les différents types de personnes que l’on peut rencontrer lors d’une réunion virtuelle.

Le résultat est très amusant et voici une liste des plus courantes:

Le “vertical” Celui avec la fenêtre derrière Celui avec une bibliothèque derrière pour paraître plus intellectuel (Voir ici Jason Isaacs (Lucius Malfoy) comme le gagnant absolu des appels vidéo) Le buveur compulsif (d’eau, de café, de bière, entre autres) Celui qui sort Celui qui marche Celui qui utilise des fonds virtuels Celui qui apparaît avec ses animaux de compagnie Le occupé (qui vérifie son téléphone portable à de temps en temps) Celui qui comprend des camées des membres de sa famille Celui qui regarde la télévision Le nouvellement réveillé Le joueur Celui qui disparaît Le muet Celui qui a des problèmes avec l’audio Celui qui conduit Celui qui mange Le père Celui dans la salle de bain et bien plus encore …

Vous êtes-vous déjà identifié à un ou plusieurs?

Regardez plus de vidéos ci-dessous:

Et à propos des appels vidéo, découvrez les outils proposés par Facebook, WhatsApp, Telegram et Microsoft Teams.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.