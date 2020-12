Le fait qu’un film remporte un Oscar ne le légitimisera pas nécessairement devant le public ni ne dissipera la controverse qu’il peut entraîner, et peut même finir par le condamner. Alors c’est arrivé avec Livre vert, qui bien qu’ayant remporté l’Oscar du meilleur film en 2019, n’a pas été en mesure de se débarrasser des critiques négatives, au grand dam de son acteur principal Viggo Mortensen.

Dans une récente interview avec The Independent (via), l’acteur new-yorkais s’est prononcé contre les commentaires qui ont décrit Green Book comme un «Narratif parfumé aux blancs», c’est-à-dire où un héros blanc sauve le personnage coloré dans des circonstances difficiles. Rappelons que le film réalisé par Peter Farrelly, se déroulant dans les années 1960, suit l’histoire d’un musicien afro-américain (Mahershala Ali) et de son chauffeur italo-américain (Mortensen) qui se sont lancés dans un road trip à travers les États du sud des États-Unis. , malade du racisme profond.

«Une grande partie des critiques dirigées [a Green Book] Ils n’étaient pas seulement irrationnels, mais ils étaient inexacts, mensongers et irresponsables«Déclara Mortensen. «Ils sont basés sur un tas de merde», une hache à broyer. [un interés personal] et un peu plus. Cela affecte [esta percepción negativa] que fais-je ou comment les gens me perçoivent-ils en tant qu’acteur? Peut-être oui. Mais je ne peux vraiment rien y faire.

Au début de l’année dernière, un journaliste du New York Times a qualifié Green Book de film sur les “fantastiques réconciliations raciales”. En ce sens, il a également été dit que ce long métrage aborde le racisme comme un aspect passé, alors que son adversaire aux Oscars BlacKkKlansman, réalisé par Spike Lee, a su relier un récit d’époque à l’actualité déchirante du suprémacisme blanc aux États-Unis.

D’autre part, du fait que Green Book a remporté la statuette du meilleur film lors de la grande cérémonie hollywoodienne – sur BlacKkKlansman ou Roma, d’Alfonso Cuarón – son titre est également devenu un label fréquemment utilisé pour désigner une production qui il pouvait réussir aux Oscars sans le mériter soi-disant.

«C’est devenu un cliché de dire: «Ce film sera-t-il le livre vert de cette année? Green Book est devenu un péjoratif », a ajouté Mortensen dans son entretien avec The Independent.

Viggo Mortensen promeut actuellement le lancement commercial de Chute, un drame qu’il dirige et met en vedette autour d’un homme homosexuel qui doit s’occuper de son père homophobe. Le film était présent dans les festivals tout au long de 2020, y compris au TIFF et à Saint-Sébastien, où il a été reconnu pour le meilleur film.

livre vert viggo mortensen



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.