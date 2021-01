L’un des rebondissements surprenants qu’a pris la première bande-annonce de “ F9 ” a été la présentation de Jakob, le frère secret de Dominc Toretto, joué par l’ancienne star de la WWE et bien que les gens dans le public puissent penser qu’il s’agit d’un récit créé. Par manque d’imagination, le protagoniste de la saga VIn Diesel, a révélé pourquoi John Cena sera le frère de Toretto dans le prochain épisode.

Ces dernières années, Cena s’est progressivement frayé un chemin à travers Hollywood, passant de comédies familiales telles que “ Playing with Fire ”, “ Blockers ”, “ Daddy’s Home 2 ” à la vedette de longs métrages à gros budget tels que Bumblebee. , «Dolittle» et la sortie à venir «The Suicide Squad».

Et bien que cette croissance dans le cinéma puisse être un facteur de son choix dans “ Fast and Furious 9 ”, Diesel a déclaré dans une interview pour le magazine Entertainment Weekly qu’il avait une grande connexion avec l’ancien combattant depuis le début, ceci après l’avoir interrogé sur dont John Cena sera le frère de Toretto.

«Le casting de ce personnage pourrait aller d’un million de façons différentes. Et en même temps un personnage très, très, très difficile à jouer. Donc tu dois suivre ton instinct, tu dois aller avec ton cœur, et quand j’ai rencontré John, il a coché toutes les cases. Il avait une énergie qui provoquait une sorte de curiosité pour tous les Torettos. Ça faisait du bien. Et il a fait un excellent travail », a-t-il expliqué.

D’un autre côté, Cena a déclaré à Total Film que “ Fast and Furious 9 ” était une raison de retourner au cinéma, car la grande majorité des grands écrans ont été fermés en raison de la pandémie de coronavirus, c’est pourquoi la suite il a dû être retardé d’un an après son lancement officiel, quant à savoir s’il y aura une première sur la plate-forme de streaming, ont-ils dit non seulement au cinéma. «F9» sera disponible pour