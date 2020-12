La vie de la chanteuse Selena Quintanilla a toujours été fascinante et naturellement pour Hollywood une success story et une fin rapide sera toujours matérielle pour créer des histoires qui se connectent rapidement avec le public, qu’il soit ou non fan de Selena ou même de la scène musicale. Tex-Mex, tous les personnages autour du chanteur sont dignes d’une série ou d’un film.

Auparavant, il y avait déjà eu un film mettant en vedette Jennifer Lopez en 1997, qui couvrait la vie de la chanteuse jusqu’au moment de sa mort aux mains de Yolanda Saldivar. Et même si nous ne voyons pas Saldivar dans la première saison de la série Selena, nous rencontrons d’autres personnages qui apparaissent dans divers épisodes.

Voici une comparaison de l’apparence de certains membres de la famille de Selena dans la vraie vie et de ce à quoi ils ressemblent dans la série Netflix.

Selena Quintanilla (interprété par Christian Serratos)

Suzette Quintanilla (interprété par Noemí González)

Marcella Samora (interprété par Seidy Lopez)

Chris Perez (interprété par Tyler Posey)

Abraham Quintanilla (interprété par Ricardo Chavira)

AB Quintanilla (interprété par Gabriel Chavarría)

Pete Astudillo (interprété par Julio Macías)

Ricky Vela (interprété par Hunter Reese Peña)

