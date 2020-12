À un moment donné, les projets d’étendre l’univers télévisuel de Game of Thrones avec deux préquelles semblaient trop ambitieux. Nous avons d’abord eu Lune de sangavec Naomi Watts, qui a été annulée par HBO, mais la chaîne de télévision avait encore plus de surprises dans sa manche: une préquelle sur House Targaryen intitulée Maison du dragon. Dans cet esprit, viennent les premières images officielles de ce à quoi ressembleront spécifiquement les dragons de ce projet.

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, a partagé (via TVLine) une série d’arts conceptuels qui anticipent à quel point ces créatures mythologiques seront majestueuses. La photographie principale de House of the Dragon, la prochaine série Game of Thrones, commencera… dans quelques mois. Attention aux dragons en haut! “Kilar a écrit. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est également vanté du logo qui accompagnera le spectacle.

House of the Dragon est basé sur le roman Feu et sang par George RR Martin et publiée pour la première fois en novembre 2018. La série se concentrera sur la montée en puissance de la maison Targaryen à travers les conquêtes d’Aegon. Ainsi que dans la guerre civile des Targaryen, connue localement sous le nom de La Danse des Dragons. Il est à noter que ce roman prequel se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

House of the Dragon a été co-créé par George RR Martin lui-même, qui a écrit l’épisode pilote de cette production. Ryan J. Condal (Hercule; Colony; Rampage) servira de showrunner aux côtés Miguel Sapochnik, qui a réalisé plusieurs des épisodes les plus mémorables de Game of Thrones tels que The Battle of the Bastards, The Long Night et Austere House. De plus, selon IMDb, l’un des protagonistes sera Paddy considère que nous avons vu dans Macbeth (2015) et la série Le visiteur (2020), entre autres. L’acteur anglais jouera Viserys Targaryen.

Des détails sur House of the Dragon apparaissent après que Warner Bros. a annoncé que toutes ses versions majeures de 2021 seront diffusées simultanément dans les salles et en streaming (HBO Max).

Le prequel devrait sortir en 2022.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.