La nouvelle série sur Sam Wilson et Bucky Barnes promet la même action de l’univers cinématographique Marvel (MCU) au petit écran, bien que ce ne soit pas le seul élément des films qui passeront à la télévision, car il y aurait également une influence sur Iron Man et Captain L’Amérique dans «Le faucon et le soldat de l’hiver».

Il faut se rappeler que ce nouveau spectacle original de Disney + se situera bien après les événements ‘Avengers: Endgame’, où Falcon devra accepter le poste de prochain Captain America, cependant, ses conflits internes le feront hésiter à porter le bouclier comme son ami Steve Rogers, dans le même temps de nouvelles menaces apparaîtront qu’il doit arrêter avec son ami Bucky.

Tout ce qui précède peut être vu dans la première bande-annonce de la série qui est sortie la semaine dernière lors de la journée des investisseurs, cependant, il y a une autre chose qui pourrait être vue est cette relation amicale entre Wilson et Barnes, qui est inspirée par la relation. d’Iron Man et Captain America pendant le MCU.

Bien que Tony Stark et Steve Rogers aient eu de nombreuses différences, leur amitié a duré jusqu’à la mort d’Iron Man, l’une des choses qui ressortent de leur relation est leur personnalités contrastées, la casquette est quelqu’un de sérieux, quelque chose d’innocent et de droit, tandis que Stark est quelqu’un d’extraordinaire, impulsif et plaisantant.