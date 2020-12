C’est un fait! La pandémie de coronavirus (COVID-19) a changé le modèle d’affichage de l’industrie cinématographique. Considérant que le panorama est encore plein d’incertitude, Warner Bros. a récemment déplacé ses pièces et a pris la décision inattendue de sortir tous ses films les plus importants de l’année 2021 via HBO Max, sa plate-forme de streaming, et en salles simultanément. Une telle stratégie a généré d’innombrables réactions, y compris celles exprimées par la chaîne de cinémas Théâtres AMC, qui ne sont pas du tout heureux.

Adam Aron, PDG et président d’AMC Entertainment a publié une déclaration (via Variety) pour dénoncer ces nouvelles formes d’exposition et de consommation. Bien qu’il ait reconnu qu’ils étaient parvenus à un accord pour montrer Wonder Woman 1984, l’idée de premières simultanées semble hâtive, d’autant plus qu’il est convaincu qu’avec l’application du prochain vaccin, les cinéphiles pourront profiter de l’expérience cinématographique comme dans les vieux temps.

Ces temps impactés par le coronavirus sont des eaux inconnues pour nous tous, donc AMC a signé une exception avec HBO Max concernant les pratiques habituelles d’un seul film: Wonder Woman 1984, que Warner Bros.publiera à Noël lorsque la pandémie apparaîtra sera à son apogée. Cependant, Warner espère maintenant le faire pour tous ses films 2021, malgré la probabilité qu’avec des vaccins imminents, le secteur du cinéma rebondisse.«.

Dans les paragraphes suivants, Adam Aron s’est montré très catégorique en s’assurant qu’ils feraient tout leur possible pour maintenir l’activité cinématographique et garder vivante l’expérience de profiter de l’audiovisuel sur grand écran. D’autre part, l’homme d’affaires a de nouveau montré de l’optimisme quant au vaccin contre le COVID-19.

“Clairement, WarnerMedia veut sacrifier une part considérable de la rentabilité de sa division de studios de cinéma et de ses partenaires de production et cinéastes pour subventionner HBO Max.. Du côté d’AMC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Warner ne le fasse pas à nos frais. Nous rechercherons de manière agressive un accord financier qui préserve nos activités«.

«Nous avons déjà entamé un dialogue immédiat et urgent avec la direction de Warner sur cette question. Cependant, comme ce problème est résolu, nous sommes encouragés par le fait que les vaccins qui protègent la société en général contre le coronavirus sont très proches. Par conséquent, nous espérons que les téléspectateurs pourront bientôt revenir avec plaisir à venir dans nos cinémas sans aucun souci: regarder les meilleurs films du monde en toute sécurité dans nos grands sièges, avec notre super son et sur nos grands écrans.«.

Il suffit de rappeler qu’en juillet 2019, un accord a été notifié entre Universal et AMC pour distribuer des films à la demande. Cependant, les cinémas AMC, parmi de nombreuses autres chaînes de cinéma à travers le monde, ont dû se battre de plein fouet pendant cette pandémie. En fait, il a été rapporté qu’Amazon serait intéressé par l’acquisition d’AMC Entertainment.

De SlashFilm, une autre déclaration a été publiée par la chaîne de cinéma Cineworld Group, propriétaire de Cinémas Regal, où ils sont optimistes pour commencer à rouvrir leurs salles au cours des premiers mois de 2021. Même l’exposant s’est montré intéressé par un accord avec WB.

«Cineworld était au courant du projet de WB de lancer Wonder Woman 1984 directement sur son service de streaming, qui a été annoncé à un moment où nos cinémas restent fermés aux États-Unis (Regal) et au Royaume-Uni (Cineworld) . Nous sommes très satisfaits de ce qui a été accompli récemment en ce qui concerne le processus de vaccination COVID-19 qui devrait être mis en œuvre plus tôt que prévu. Cela apportera un soulagement significatif à notre industrie et permettra à nos théâtres de faire un grand retour.. Nous pensons qu’à ce stade, WB cherche à s’entendre sur la fenêtre d’affichage appropriée et les conditions qui fonctionneront pour les deux parties. De grands films sont faits pour le grand écran et nous avons hâte de rouvrir nos salles au premier trimestre pour offrir à nos clients, comme toujours, le meilleur endroit pour voir un film.«.

Pour l’instant, la première grande première à frapper HBO Max et les théâtres sera Wonder Woman 1984. Dans notre pays, la plateforme n’est pas encore disponible, mais nous pouvons en profiter sur grand écran depuis le 17 décembre 2020.

De l’autre côté, vous pouvez lire ici un article de Variety, qui fait une brève analyse de ce qui pourrait arriver à l’industrie après la décision de Warner Bros. Et parce que la situation n’a pas à être si catastrophique, voici un article de Cinéma PREMIERE là où c’est la planète qu’il y a de bonnes raisons de faire confiance à la résurgence du cinéma, tel qu’on le connaissait avant l’urgence sanitaire.

