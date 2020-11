Les plateformes de streaming ont connu une forte augmentation ces derniers mois en raison de la fermeture partielle des cinémas du monde entier, certains films ayant choisi de présenter leurs premières sur ces plateformes ou sur la vidéo à la demande, comme ‘Bill et Ted: affrontez la musique’ et l’un des films dont on dit qu’il prend cette décision est le nouvel épisode du MonsterVerse, qui n’a pas encore été confirmé, mais certains fans ne veulent pas voir ‘Godzilla contre Kong’ en streaming et ils l’ont manifesté de cette façon à travers les réseaux sociaux.

Une rumeur récente a attiré l’attention, car selon Le Hollywood Reporter, Netflix a offert 200 millions de dollars à Warner pour les droits du film, mais apparemment un accord similaire était recherché mais avec HBO Max, bien que cette décision n’ait été confirmée par aucune des parties concernées.

Après l’émergence de cette rumeur, via les réseaux sociaux, il a été annoncé que les fans ne veulent pas diffuser ‘Godzilla vs Kong’, Ils ont déclaré préférer attendre 2021 pour enfin pouvoir participer à cette bataille des titans sur grand écran, car tout semble être que ce sera une bataille épique entre ces deux monstres.

Omg, c’est un super grand moment si je ne vois pas Godzilla contre Kong, le match revanche climatique du siècle sur IMAX, je suis un cri. Je voulais vraiment revoir Godzilla et Kong à nouveau sur l’écran du film! https://t.co/hY6SfgeKgc – Ichi le plus chic (@ClassyIchi) 26 novembre 2020

Gardez à l’esprit que Warner a travaillé très étroitement avec HBO Max, car il livre des séries importantes, en plus de convenir que ‘Wonder Woman 1984’ Il sortira simultanément à la fois dans les salles et sur la plate-forme, il n’est donc pas exclu que la première de “ Godzilla vs Kong ” soit de la même manière pour atteindre le plus grand public possible, à la fois aux États-Unis et dans le monde. monde.