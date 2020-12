Après presque dix ans, une cinquième tranche de ‘Crier’ franchise créée par Wes Craven, qui a ramené le slasher d’un point de vue différent, mais jusqu’à présent, il y a peu d’informations sur l’intrigue de ce nouvel opus, car pour éviter les spoilers et que les mêmes acteurs savent qui sera Ghostface, ‘Scream 5’ avait de faux scripts qui ont été donnés aux protagonistes.

À la surprise de beaucoup, un cinquième épisode de “ Scream ” a été annoncé, qui aurait un nouveau casting, mais apporterait un nouveau compte à Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox dans les rôles de Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers respectivement et récemment le nom officiel de cette cinquième tranche a été révélé, qui serait ‘Crier’, quelque chose qui agaçait les fans car cela pouvait créer de la confusion avec le premier opus.

Actuellement, il est un peu difficile d’éviter les spoilers des productions, de sorte que les réalisateurs ou les scénaristes ont mis au point certaines choses pour que les détails de certains films ne soient pas divulgués, même pour les acteurs eux-mêmes et cette production l’a pris très au sérieux. sérieux alors ‘Scream 5’ avait de faux scripts qui a été donné aux acteurs pour éviter qu’ils ne sachent eux-mêmes qui allait être le porteur du masque Ghostface et cela a été annoncé par le producteur William Sherak lors d’une interview pour Cinemablend:

“Je pense qu’il y a deux choses dont nous devons nous souvenir. La première est qu’il existe plusieurs versions du brouillon et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux aussi et à quel point un film est amusant. “Scream”, c’est que tout le monde est coupable jusqu’à ce que son innocence soit prouvée, et non l’inverse. Donc, le but est de le garder le plus longtemps possible et de s’amuser. “