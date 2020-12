Le nouveau chapitre de la célèbre série Disney Plus, comme toujours, a été accompagné de nombreuses surprises et d’un cliffhanger très inquiétant qui a laissé les téléspectateurs au bord des nerfs. Cependant, il était également permis de passer en revue de manière voilée le célèbre légende de dark plagueis et cela nous a même aidés à comprendre le lien qu’aurait le récit mandalorien avec la trilogie cinématographique la plus récente.

Bien sûr, il va sans dire que les lignes suivantes compteront comme des spoilers, donc si vous n’avez pas vu l’épisode le plus récent de The Mandalorian, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire et de mieux revoir l’histoire de Dark Plagueis, le supposé seigneur Sith le plus sombre de Tout le monde.

L’épisode s’appelle La tragédie probablement pour la capture de Grogu, ou The Child, ou Baby Yoda, comme ils préfèrent l’appeler. Mais de nombreux médias et fans ont reconnu que le titre joue avec un double objectif en vous connectant subtilement à la célèbre tragédie de Dark Plagueis. Comme vous vous en souvenez peut-être, cette histoire est racontée par l’empereur Palpatine dans Star Wars Episode III. Plus précisément, il le raconte comme ceci:

«Avez-vous déjà entendu la ‘Tragédie de Dark Plagueis le Sage? Je ne pensais pas. Ce n’est pas une histoire que les Jedi vous raconteront. C’est une légende Sith. Dark Plagueis était un Seigneur des Ténèbres des Sith, si puissant et si sage qu’il pouvait utiliser la Force pour influencer les midichloriens pour créer la vie. Il avait une telle connaissance du côté obscur qu’il pouvait même empêcher ceux qu’il aimait de mourir … Le côté obscur de la Force est un chemin vers de nombreuses capacités que certains considèrent comme non naturelles … Il est devenu si puissant, la seule chose qu’il craignait de perdre était son pouvoir, ce qui a finalement été fait, bien sûr. Malheureusement, il a appris à son apprenti tout ce qu’il savait, puis son apprenti l’a tué dans son sommeil. Il est ironique qu’il puisse sauver les autres de la mort, mais pas lui-même.

De nombreux fans ont spéculé sur la sortie de The Force Awakens que Snoke était probablement en fait Dark Plagueis, qui avait réussi à tromper la mort après tout. Cependant, dans The Last Jedi, ils se sont débarrassés du personnage et The Rise of Skywalker a finalement proposé que Snoke a été créé dans une sorte d’expérience de laboratoire comme ci-dessous l’image le prouve.

Finalement Le mandalorien a réussi à réconcilier tous les fils. Cette saison, nous avons appris que le Dr Pershing (Omid Abtahi) utilise le sang de Grogu pour créer des êtres sensibles à la Force. C’est un projet supervisé par l’officier impérial Moff Gideon (Giancarlo Esposito). On ne sait pas avec certitude à quel genre d’êtres ils ont affaire, car le contenu des corps qui se trouvent dans les baignoires n’a même pas été révélé et cela a été dit, ce sont des échecs récents de tentatives récentes.

Dans un enregistrement holographique du Dr Pershing, nous apprenons que les tests avec les volontaires ont échoué et que leurs corps ont refusé les transfusions sanguines. Les numérations sanguines M de l’enfant sont mentionnées, ce que nous devons supposer midichloriens. Ces formes de vie microscopiques qui vivent dans le sang de ceux qui sont sensibles à la force.

Est-il possible que le résultat de toutes ces expériences soit Snoke et le retour éventuel de l’empereur? Cela expliquerait la tournure dramatique présentée dans The Rise of Skywalker avec l’empereur Palpatine de retour pour renverser la galaxie. Mais d’un autre côté, cela serait également parfaitement lié à l’histoire de Dark Plagueis.

Palpatine aurait appris de Plagueis les secrets de l’immortalité et donc, malgré sa mort supposée, il tirerait encore les ficelles de ces expériences avec l’aide des vestiges de l’Empire. De même, la légende mentionne la capacité de utiliser la force pour influencer les midichloriens pour créer la vie, quelque chose que beaucoup considéraient comme non naturel.

Le mandalorien s’est avéré être un nouvel ajout à l’univers Star Wars qui est tombé amoureux des fans et du nouveau public. À chaque chapitre, la série étend de plus en plus son champ d’action vers les possibilités de réconcilier un univers entier composé jusqu’à présent de neuf films centraux et de deux autres qui les entourent.

Pensez-vous qu’à la fin de la saison, nous saurons qui tire vraiment les ficelles des expériences? De nouveaux épisodes arrivent tous les vendredis.

Dark plagueis palpatine Star Wars Le Mandalorien



