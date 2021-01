Les nominations pour le London Critics Circle sont ici, un prix qui, comme son nom l’indique, est décerné par des critiques britanniques spécialisés. Dans un geste extraordinaire, il a été annoncé que, à cette occasion, la cérémonie sera virtuelle et, en plus, un grand nombre de longs métrages présentés via des plateformes de streaming ont été retenus.

Le Nomadland de Chloé Zhao a de grandes chances de remporter des prix.

En plus de cela, selon les portails Deadline et The Hollywood Reporter, cette année, il est animé par des bandes réalisées par des femmes. Par exemple, Saint Maud de Rose Glass a remporté huit nominations, dont Film de l’année, Réalisation, Écriture, Actrice et Actrice de soutien. Il n’est pas surprenant que cela se produise, car le projet d’horreur psychologique est salué à la fois par les habitants et les étrangers, en tête des palmarès d’autres prix, tels que les British Independent Film Awards.

Viennent ensuite le drame sur le passage à l’âge adulte Rocks, réalisé par Sarah Gavron, qui compte six nominations, et le très célèbre Nomadland de Chloé Zhao, avec cinq nominations. Suivez la célèbre Promising Young Woman, réalisée par Emerald Fennell et avec Carey Mulligan, avec quatre nominations. Mank, de David Fincher, et Lovers Rock, de Steve McQueen, sont également présents dans quatre catégories.

Rich Cline, responsable de la section des films du circuit, a dit ce qui suit concernant les prétendants et la nouvelle modalité:

«Cette éligibilité supplémentaire a eu un effet supplémentaire sur nos membres cette année, en regardant plus de films que d’habitude. Et bien sûr, nous avions 224 films sur nos bulletins de vote, dont 49 étaient nominés. Comme toujours, il y a quelques surprises qui font que nos listes se démarquent, même dans la saison inhabituelle des récompenses de cette année. Et c’est formidable de voir un tel éventail de talents reconnus qui se propage à travers les genres, les ethnies et les budgets de production.».

Rose Glass ‘Saint Maud mène les nominations pour les London Critics’ Circle Film Awards.

Voici d’autres nominations au London Critics Circle, qui aura lieu le 7 février:

Film de l’année

À propos de l’infiniCollectifJe Pense à En finir Les ChosesLovers RockLe MauritanienMinariNomadlandJeune Femme PromiseRochesSaint Maud

Film étranger de l’année

À propos de EndlessnessAnother RoundCollectiveLes MisérablesMinari

Documentaire de l’année

Nez ensanglanté, poches videsCollectifDick Johnson Est MortTimeLes Chasseurs De Truffes

Film britannique / irlandais de l’année

Le PèreAmoureux RockMangroveRocksSaint Maud

Directeur de l’année

David Fincher – MankRose Glass – Saint MaudKevin Macdonald – Le MauritanienSteve McQueen – Petite HacheChloé Zhao – Nomadland

Scénariste de l’année

Jack Fincher – MankRose Glass – Saint MaudCharlie Kaufman – Je pense à la fin des chosesAaron Sorkin – Le procès du Chicago 7Chloé Zhao – Nomadland

Actrice de l’année

Morfydd Clark – Saint MaudViola Davis – Le fond noir de Ma RaineyVanessa Kirby – Morceaux de femmeFrances McDormand – NomadlandCarey Mulligan – Jeune femme prometteuse

Acteur de l’année

Riz Ahmed – Sound of MetalChadwick Boseman – Fond noir de Ma RaineyAnthony Hopkins – Le pèreDelroy Lindo – Da 5 BloodsTahar Rahim – Le Mauritanien

Actrice de soutien de l’année

Maria Bakalova – Film suivant Borat Film Ellen Burstyn – Morceaux d’une femmeEssie Davis – BabyteethJennifer Ehle – Saint MaudAmanda Seyfried – Mank

Acteur de soutien de l’année

Sacha Baron Cohen – Le procès du Chicago 7Chadwick Boseman – Da 5 BloodsAldis Hodge – ClemencyBen Mendelsohn – BabyteethShaun Parkes – Mangrove

Œuvre de l’année – Actrice

Bukky Bakray – RocksJessie Buckley – Je pense à la fin des choses, au mauvais comportementMorfydd Clark – Eternal Beauty, Saint MaudVanessa Kirby – Morceaux d’une femme, le monde à venir

Œuvre de l’année – Acteur

Riz Ahmed – Mogul Mowgli, Sound of MetalSacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm, The Trial of the Chicago 7John Boyega – Red, White and BlueAnthony Hopkins – The FatherCosmo Jarvis – Calm With Horses, Nocturnal

Réalisateur de révélation

Henry Blake – County LinesFyzal Boulifa – Lynn + LucyEmerald Fennell – Promising Young WomanRose Glass – Saint MaudRemi Weekes – Sa maison

Acteur britannique / irlandais Jeune

Kosar Ali – RochesBukky Bakray – RochesMillie Bobby Brown – Enola HolmesConrad Khan – Lignes de comtéMolly Windsor – Maquillage

Short britannique / irlandais

Filipiñana – Rafael ManuelHungry Joe – Paul HolbrookLizard – Akinola Davies Jr The Long Goodbye – Aneil KariaThe Shift – Laura Carreira

Réalisation technique

Ammonite – Stéphane Fontaine, photographie Birds of Prey – Deborah Lamia Denaver & Adruitha Lee, maquillage et coiffure Lovers Rock – Mica Levi, musique Mank – Donald Graham Burt, conception de la production Nomadland – Joshua James Richards, direction de la photographie Rock – Lucy Pardee, casting Soul – Pete Docter, animation Sound of Métal – Phillip Bladh, conception sonore Tenet – Jennifer Lame, édition WolfWalkers – Tomm Moore & Ross Stewart, animation

Si vous avez été intéressé par les nominations au London Critics Circle, vous pouvez consulter les dates clés de la saison des récompenses.

Nominations pour la saison des London Film Critics Awards



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.