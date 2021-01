Bien que Netflix ait déjà promis que chaque semaine de l’année il y aurait de nouvelles versions, apparemment février fera plus qu’honorer cette promesse. Les nouveautés que le catalogue promet pour le mois de l’amour et de l’amitié se profilent comme le prétexte parfait pour organiser le célèbre Netflix & Chill, avec des collations et la personne préférée.

Nous pouvons penser à au moins cinq options intéressantes qui serviront les objectifs romantiques d’un mois comme février, mais en plus, il y a aussi des films qui sont essentiels pour suivre la saison des récompenses cinématographiques à venir dans l’industrie.

Voir ci-dessous la liste des sorties de février sur Netflix.

Sorties Netflix de février en vedette

Malcolm & Marie (5 février) *

La bande de romance douce-amère de Sam Levinson – le créateur d’Euphoria – a de grandes attentes. Premièrement, parce qu’il a Zendaya et John David Washington dans son casting, et deuxièmement, parce que c’est un projet qui a été secrètement filmé pendant la pandémie. Le film en noir et blanc racontera une nuit dans la vie des personnages qui donnent son nom au film, au moment où ils rentrent chez eux et des révélations douloureuses émergent qui pourraient renforcer ou briser leur lien à jamais.

Big World News (10 février) *

Le retour de Paul Greengrass sur les écrans est un western dans le style classique du road movie. Au cours des années qui ont suivi la guerre civile américaine, un vétéran parcourt le pays pour porter les nouvelles du monde. Un jour, il rencontre une fille qui a été kidnappée par des autochtones et décide de parcourir les routes avec elle pour la retrouver avec sa famille. Le film promet d’atteindre une certaine importance dans les cérémonies de remise des prix de l’industrie et Tom Hanks en tant que protagoniste est toujours une bonne référence dans tout projet.

Ne t’inquiète pas, je m’occuperai de toi (19 février) *

María est une femme qui a l’habitude de prendre la garde légale des personnes âgées pour les arnaquer et voler de l’argent. Cependant, son dernier ancien affecté a des liens avec une organisation puissante que les gangsters, il se retrouvera donc bientôt dans une situation dangereuse à laquelle il n’aurait jamais pensé faire face. Le casting est composé de Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eliza González, Diane West et Chris Messina.

Appelez-moi par votre nom (1er février)

Appelez-moi par votre nom maintenant est probablement l’un des grands classiques romantiques du XXIe siècle. The Summer Love Set in the Italian Countryside, réalisé par Luca Guadagnino et avec Timothée Chalamet et Armie Hammer, raconte la romance fortuite entre une adolescente et un jeune adulte. Au milieu de conversations intellectuelles, de revues de musique classique, d’art et d’après-midi chauds, un lien se formera entre eux qui les marquera à jamais.

À tous les garçons: pour toujours (12 février) *

Une autre des premières originales de Netflix pour février est la grande conclusion de la saga romantique pour les jeunes, l’une des grandes gâteries du mois de l’amour et de l’amitié. Une vieille lettre d’amour a allumé la flamme de la passion entre Lara Jean et Peter, mais ils ont peu de ressorts, et le destin écrit en énigmes.

Séries

Hache – Saison 2 (5 février)*

Un an après sa vengeance, Hache tente de créer un laboratoire de production d’héroïne, mais rien n’est facile avec des collègues perfides et des problèmes familiaux.

Danse des lucioles (3 février)*

Tully et Kate se rencontrent enfants sur Firefly Lane et forment une amitié incassable qui les maintiendra ensemble pendant 30 ans de hauts et de bas.

Derrière vos yeux (17 février)*

Une mère célibataire tombe dans un jeu méchant de manipulation lorsqu’elle entame une liaison avec son chef psychiatre tout en se liant d’amitié avec l’épouse énigmatique.

Ginny et Géorgie (24 février)*

Après des années de fuite, une mère et sa fille adolescente aspirent à s’installer en Nouvelle-Angleterre, mais le passé met en péril leur tentative.

Plus de séries:

Dressage canin (24/02/2021) Tribus d’Europe (19/02/2021) Dans les stands (15/02/2021) Maison funéraire de Bernard (12/02/2021) Cité invisible (05/02/2021)

Films

Fou d’elle (26 février)*

Après une nuit magique avec Carla, Adri voit que la seule façon de la revoir est de s’engager volontairement dans le centre psychiatrique où elle réside.

The Danish Girl (16 février)

Dans les années 1920, un couple d’artistes danois se lance dans un voyage d’amour inconditionnel dans ce drame basé sur l’histoire de la pionnière trans Lili Elbe.

Scarface (16 février)

Un grand trafiquant de drogue de Floride fait la grave erreur de consommer sa propre marchandise dans cette version brute de Brian De Palma du film de 1932.

Moonrise Kingdom: A Kingdom Under the Moon (16 février)

Ce drame décalé raconte la recherche désespérée qu’une petite ville de la Nouvelle-Angleterre entreprend lorsque deux garçons de 12 ans tombent amoureux et s’enfuient ensemble.

Plus de films:

Fou d’elle (26/02/2021) * Balayeuses spatiales (5/02/2021) * Le maître du Yin Yang: Le rêve de l’éternité (2/5/2021) * Sur la même vague (26/02/2021) ) * Femmes grandes et petites (2/5/2021) * L’ultimo Paradiso (2/5/2021) * Red dot (2/11/2021) * Love squared (2/11/2021) * Black Beach ( 03/02/2021) * Mission: Impossible – Répercussions (20/02/2021) The Pianist (16/02/2021) Karate Kid (02/02/2021) Jurassic World: Jurassic World (16/02/2021) Park Jurassic (16/02/2021) Jurassic Park III (16/02/2021) Retour vers le futur II (16/02/2021) Retour vers le futur III (16/02/2021) Cepuscle, la saga (15/02/2021) )

Netflix lance en février des documentaires et des émissions spéciales

Crime Scene: Disparition à l’hôtel Cecil (10 février)

Le célèbre hôtel Cecil tombe dans l’infamie lorsqu’un client disparaît. Avec le créateur de The Ted Bundy Tapes, explorez les aspects les plus sombres du crime.

Pelé (23 février)

Ce documentaire raconte l’histoire de Pelé, le footballeur de renommée mondiale, sa recherche de la perfection et la légende qu’il est devenu.

Plus de documentaires et spéciaux:

Déloge-toi, lève-toi (05/02/2021) L’agent taupe (19/02/2021) Mission Planète Terre (09/02/2021)

Netflix sort en février pour les enfants, la famille et l’anime

Kid Cosmic (2 février) *

Dans cette série animée du créateur de The Powerpuff Girls, un garçon étrange et imaginatif acquiert des pouvoirs après avoir trouvé cinq anneaux cosmiques.

One Piece: Arabasta Saga (12 février)

La saga One Pice qui comprend Chopper sur l’île d’Hiver, la Great Sea Route et Alabasta fera son entrée dans le catalogue Netflix.

Mission Safari: un You vs. Wild (16 février) *

Lorsque la barrière de protection des animaux d’une réserve en Afrique du Sud s’effondre, Bear Grylls leur vient en aide. Un spécial interactif.

Plus de contenu pour les enfants, la famille et les animes:

Mighty Express: Saison 2 (2/2/2021) *

Le chemin de Xico (12/2/2021)

Octonauts: Saison 1 (1/2/2021)

Ainsi parlait Kishibe Rohan (18/02/2021) *

Invasion des hauteurs (25/02/2021) *

TIGRE ET LAPIN (28/02/2021)

* Originaux Netflix

Avant de passer aux versions de février, découvrez tout ce que vous pouvez encore voir et vous attendre en janvier sur Netflix ici.

netflix netflix premières Netflix premières février 2021



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.