Il est incontestable que Lucasfilm a une nouvelle fois eu un second souffle grâce au succès des deux premières saisons de “ The Mandalorian ”, il n’est donc pas rare que ces studios aient en tête d’étendre encore cette histoire même au grand écran, puisque selon un nouveau rapport Mando et Grogu pourraient apparaître dans certains films «Star Wars».

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que “ Star Wars ” (en espagnol) allait avoir trois prochains longs métrages, l’un d’eux est “ Rogue Squad ” réalisé par Patty Jenkins qui devait sortir en 2023, les deux autres seront en charge du cinéaste Taika waititi et l’actuel président de Marvel Studios, Kevin FeigeCependant, il n’y a toujours aucune idée de leurs intrigues ou de l’embauche d’un acteur dans les projets.

Maintenant, un rapport récent du journaliste Daniel Richtman, Disney veut que Mando et Grogu apparaissent dans certains films “ Star Wars ”, mais aucune autre donnée n’a été donnée à ce sujet, bien que l’on pense que peut-être lLes versions que l’on voit dans le septième art sont plus anciennes, car ils seraient situés plusieurs années après les événements de la série et «The Rise of Skywalker» lorsque le Premier Ordre a été renversé par la rébellion.

D’autre part, l’expansion envisagée par Lucasfilm comprend également la télévision, car il y aura tellement de nouvelles émissions d’action en direct ainsi que des émissions d’animation telles que “ The Acolyte ”, “ Le livre de Boba Fett ”, “ Ahsoka ”, “ Rangers of the New Republic ‘et’ Star Wars: The Bad Batch ‘, qui promettent d’apporter des aventures qui auront l’essence de la franchise, ce que les fans demandent aux producteurs de respecter.

Les deux saisons de ‘The Mandalorian’ qui ont captivé les millions de fans de ‘Star Wars’ se retrouvent sur la plateforme exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, donc pour embaucher Disney +, cliquez ici.