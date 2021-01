Le premier Pokémon en direct était l’un des films les plus attendus il y a quelques années, ouvrant un tout nouvel arc d’histoires et d’aventures qui a conduit les fans de la franchise à voir plus de cette histoire, mais vraiment la suite de «Détective Pikachu» est nécessaire comme on dit.

Le film a rapporté 443 millions de dollars, non négligeable, ce qui pour certains était un peu décevant car il est sorti deux semaines après “ Avengers: Endgame ”, le film le plus réussi de tous les temps.

La même année, des films tels que «Frozen 2», «Spider-Man: loin de chez soi», «Joker» et l’action en direct «Aladdin» étaient à l’affiche.

Avec l’univers Pokémon étant si vaste, après plus de 20 ans d’anime, la seule chose à laquelle on peut s’attendre est de voir plus de ces créatures et leur interaction avec les humains.

Voici donc quelques raisons pour lesquelles une suite du «Détective Pikachu» est nécessaire et serait parfaitement la bienvenue.

Comme cela a déjà été mentionné, l’univers de «Detective Pikachu» est immense. Avec différentes régions et espèces de Pokémon, la quantité d’histoires à raconter est infinie. Et il serait très intéressant de voir les aventures des habitants de ce monde dans le style de “ Bêtes fantastiques et où les trouver ”, dans lequel le protagoniste est le moteur et l’union de ces personnages inconnus.

Voir Pikachu, Charmander, Flareon et Mewtwo en live-action était très excitant, surtout quand, après des années à voir ces personnages en animation, j’ai donné quelques idées de ce à quoi ils ressembleraient dans la vraie vie. Ce serait donc très amusant de voir de nouveaux amis pour Pikachu et Psyduck; peut-être un Totodile ludique ou un majestueux Ho-oh.

Ryan Reynolds est une excellente raison de voir une deuxième partie de ‘Detective Pikachu’, puisque l’acteur est un grand comédien et que sa voix en tant que Pikachu était excellente, drôle, réconfortante et la chimie avec le juge Smith était très bonne.

Il faudra attendre de voir si l’étude décide de continuer à élargir cet univers avec de nouvelles histoires, et bien sûr, avec de nouveaux et majestueux Pokémon.