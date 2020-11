Bien qu’il y ait un peu moins à venir avant la sortie en salle du nouveau film de James Gunn, les fans pourront en savoir plus sur l’action en direct de DC, car ce 26 novembre, le panel de “ The Suicide Squad ” a été annoncé sur CCXP Worlds, l’un des événements geek les plus importants d’Amérique latine.

Comme chaque année, cette convention qui se tient au Brésil rassemble le meilleur de Marvel, DC et autres marques de divertissement, où sont présentées quelques aperçus ou données des prochains projets qui viendront dans quelques mois plus tard. L’année dernière, Wonder Woman 1984 y présentait le premier trailer, c’est maintenant au tour de l’équipe des criminels les plus dangereux de la bande dessinée.

Par le biais du compte Warner Bros Brazil, le panel de «The Suicide Squad» a été annoncé à CCXP Worlds. “C’est beaucoup de monde et c’est fou. Il n’y a pas d’équipe plus amusante que celle-ci. Découvrez cette entreprise sur notre panel à #CCXPWorlds le 6 décembre à 17h.” Le panel se tiendra virtuellement et sera diffusé en ligne pendant l’événement », lit-on dans le message.

Malheureusement, on ne sait pas quels détails seront donnés aux fans, mais il pourrait y avoir des possibilités d’un premier aperçu ou de la bande-annonce du film, car dans DC FanDome, il n’y avait pas d’avance, seulement quelques coulisses et une affiche officielle ainsi que la présentation de tous les personnages impliqués.