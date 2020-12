Le Marvel Cinematic Universe (MCU) surprendra ses fans cette semaine, car The Walt Disney Company annoncera la nouvelle venue pour la maison des idées lors d’un événement spécial pour les investisseurs et le public de la société Mickey Mouse. On se demande si les détails de “ Spider-Man 3 ” seront publiés le Disney Investor Day.

Pour cette troisième partie, Marvel est resté très discret pour ne pas révéler grand-chose sur son intrigue, seulement ce qui est nécessaire pour créer des attentes comme une photo des enregistrements que Tom Holland ou Doctor Strange a partagés sera dans le film et qu’il y a une forte possibilité que Electro de Jamie Foxx revient, en plus des rumeurs sur la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Malgré ce qui précède, les fans d’escalade de mur veulent voir un aperçu ou connaître au moins une critique officielle et bien que ce ne soit pas encore un fait dans une analyse de Comicbook.com indique qu’ils pourraient publier un premier aperçu de ‘Spider-Man 3 ‘le Disney Investor Day, cela est dû au responsable marketing de Sony a déclaré en octobre dernier qu’à la fin de 2020, il y aurait des détails sur le projet.

Nous sommes déjà en décembre et rien n’a encore été révélé, on pensait que je pourrais voir quelque chose à la convention CCPX Worlds, puisque lors de cet événement la bande-annonce de ‘Spider-Man: loin de chez soi’ a été publiée, mais il n’y a eu aucune révélation à ce sujet année, donc la journée des investisseurs, qui est célébrée ce jeudi 10 octobre, serait le bon endroit.

Une autre option est que ce 8 décembre, un aperçu soit publié, puisque dans les deux films précédents les premières bandes-annonces ont été révélées à cette même date, une dans le programme Jimmy Kimmel Live et la seconde dans CCPX Worlds, donc peut-être avons-nous aujourd’hui des informations sur la suite.

Pour le moment, les enregistrements de “ Spider-Man 3 ” se poursuivent sans aucun revers pour pouvoir être diffusés en décembre 2021, après que sa date de sortie ait été modifiée par la pandémie de coronavirus.