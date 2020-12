‘Votre honneur’ C’est une de ces séries qui a tout pour être mieux que “juste bien”. Au point d’être obligé d’être bien meilleur que simplement “d’accord”. Sur le papier, bien sûr, elle est bien qualifiée pour cela. Pour quelque chose, nous disons qu’il a tout. Pour que le remarquable semble juste suffisant, et pas plus que suffisant. Un bon scénariste comme Peter Moffat, de bons producteurs comme Robert et Michelle King, un bon réalisateur comme Edward Berger, ou un bon réseau comme Showtime.

Aussi une bonne base, une série prestigieuse (mais inconnue par ici) comme «Kvodo» d’Israël, ou surtout l’imposante présence de Bryan Cranston, un grand acteur qui remplit l’écran de sa seule présence. J’ai dit, sur le papier, tout est aussi beau qu’alors, tout semble si bon à l’écran. Il est indéniable que ‘Votre honneur’ c’est ce que dit une bonne série. Une série aussi «honorable» que «honorable» est au moins en apparence tout juge qui est ainsi présenté par le shérif de service. Votre … madame.

Une erreur, une petite erreur simple et innocente peut vous coûter cette apparence d ‘«honorabilité», comme on le voit au jour le jour. Une erreur qui ne doit pas forcément être importante ou pertinente, pas même une erreur, mais pour laquelle vous serez jugé tous les jours comme si la suite de votre carrière ne valait pas la merde. Quant au remarquable, il semble juste suffisant, et le pompier qui entre dans un immeuble en feu n’est pas un héros, mais juste un gars qui fait son travail. Qu’ils vous paient pour quelque chose.

Ai étudié. Ou mieux encore, après vous être consacré au collage d’affiches pour un parti politique …

Avant de continuer, il faudrait clarifier quelque chose, ou plutôt avouer: Showtime et Movistar + ne nous ont fourni que 50% des épisodes qui le composent ‘Votre honneur’. Et je n’aime pas valoriser quelque chose dans son ensemble quand seule une partie dudit ensemble a été vue, l’exemple de “ The Pier ” suffit: ses deux premiers épisodes sont extraordinaires, mais à partir de là … beaucoup plus difficile était le chacun de ce qui a fini par être un non-but. Je doute fort que ce soit le cas ‘Votre honneur’… mais même la queue est tout un taureau que nous n’avons pas vu.

Et le fait est que ses deux premiers épisodes sont aussi bons. Digne de la série avec des majuscules que sur le papier peuvent et devraient être. Une production très solide où tout a fière allure. Mieux que bien, répondre aux attentes élevées et garder la barre haute. Peut-être … trop haut. Après le troisième, cependant, la série semble stagner. C’est peut-être possible. Bien que cela puisse aussi tenir à ce stade où le remarquable semble juste suffisant, et pas plus que suffisant.

Ce point où une erreur, une petite erreur simple et innocente peut vous coûter l’apparence d ‘«honorabilité» que vous construisez depuis le début. Une erreur qui ne doit pas nécessairement être importante ou pertinente, pas même une erreur, mais qui peut être tout un monde lorsque vous êtes si haut et que vous visez si haut. Alors que ses deux premiers épisodes sont tendus et vibrants, le reste (que nous avons vu) semble embourbé dans l’inertie de la série jugée trop belle pour durer aussi peu.

Autrement dit, il ralentit en quelque sorte et se détend pour durer les dix épisodes qu’il dure au lieu des huit qu’il aurait pu durer. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, voir des acteurs comme Bryan Cranston ou Michael Stuhlbarg jouer est toujours un plaisir. Aucune minute ne semble perdue, mais c’est peut-être redondant. Ou dispersés. Ou moins intense par rapport à ses premières barres. Ou peut-être pas très intense. En fin de journée, nous sommes arrivés sur cette cour après l’effervescence de ses superbes premières minutes.

‘Votre honneur’ C’est une de ces séries qui a tout pour être mieux que “juste bien”. Au point d’être obligé d’être bien meilleur que juste “bon”. Sur le papier, elle est bien qualifiée pour cela, et à l’écran, il semble qu’en plus d’avoir Bryan Cranston, elle l’est aussi. Plus qu’assez. Ses deux premiers épisodes le confirment, et plus que cela. Mais à partir de là, et nous devons encore voir plus, nous ne pouvons pas garantir, pour l’instant, que ce sera aussi le cas jusqu’à la fin. Visez … visez haut et promettez … promettez.

