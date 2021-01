Hulu présente la bande-annonce officielle de ‘Les États-Unis contre Billie Holiday‘, le nouveau film réalisé, co-écrit et produit par le candidat à la cicatrice Lee Daniels (‘ Precious ‘,’ The Butler ‘) qui, comme son titre l’indique, se concentre sur la figure mythique de Billie Holiday, l’une des plus grandes chanteuses. musique jazz de tous les temps, et dans sa relation orageuse avec la célébrité, la dépendance, l’amour, l’activisme politique ou le FBI.

La chanteuse Andra Day, dans son premier rôle principal sur grand écran, est en charge de donner vie et voix à la grande star du jazz Billie Holiday. Il est accompagné au casting de Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Da’Vine Joy Randolph ou Garrett Hedlund, entre autres, dans un film qui s’inspire du best-seller 2015 du New York Times ‘Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs », écrit par Johann Hari.

Le film, co-écrit par Suzan-Lori Parks (‘Native Son’), est une production de New Slate Ventures, Lee Daniels Entertainment et Roth Kirschenbaum Films qui met en vedette Jordan Fudge, Pamela Oas Williams, Tucker Tooley, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum et Daniels lui-même en tant que producteurs. Hilary Shor, Jeremy Allen, Patty Long, Johann Hari, Cassian Elwes, Mark Bomback et Dennis Stratton sont les producteurs exécutifs.

Paramount Pictures devait sortir le film en salles aux États-Unis le 12 février, bien que, comme annoncé la semaine dernière, le studio ait finalement vendu sa distribution à Hulu, la plate-forme de streaming qui le diffusera le 26 février. à temps pour les Oscars également.

En ce qui concerne l’Espagne, le film viendra de la main d’eOne Films, un distributeur qui annoncera dans un proche avenir quand et comment le sortir dans notre pays.

