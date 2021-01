Le protagoniste de “ Batman v Superman ” revient au septième art, mais pas pour un prochain projet DC Extended Universe (DCEU), il a plutôt été rapporté cette semaine que l’acteur Ben Affleck travaille sur un nouveau film depuis fin 2020.

Selon le portail US Weekly, La célébrité est en train d’écrire un long métrage depuis octobre dernier, malheureusement l’intrigue ou l’idée sur laquelle elle se concentrera est inconnue. De même, il devrait être l’une de ses meilleures œuvres car après plusieurs problèmes dans sa vie personnelle, la source rapporte qu’il est stable tout en profitant de sa nouvelle relation avec l’actrice Ana de Armas.

Mais ce n’est pas le seul projet qu’il prépare, car il jouera ‘Deep Water’, ‘The Last Duel’ (où il dirigera également), ‘Witness For The Prosecution’, la suite The Accountant et il réenregistrera quelques scènes pour «Zack Snyder’s Justice League», il se prépare également pour les enregistrements de «The Flash» où il répétera son rôle de Batman. Comme si cela ne suffisait pas, il sera le producteur de «Thirst», un téléfilm.

Le fait que l’acteur Ben Affleck travaille sur un nouveau film, nous rappelle que l’acteur en plus de participer à des films de franchise hollywoodiens, il a réalisé ses propres projets tels que ‘The Town’ ou ‘Argo’, ce dernier a remporté l’Oscar du meilleur film de l’année, en 2013.

L’acteur cherche-t-il une autre statuette en or? On ne sait pas, pour le moment nous devrons attendre plus de mises à jour sur ce nouveau projet mystérieux, qui pourrait ajouter une étape dans sa carrière réussie de scénariste.