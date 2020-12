Je pense souvent que votre opinion sur un film comme «The Croods: A New Age» dépend du moment et de la situation; même ce que nous pouvons faire de notre part, soit pour nous faire aimer ou ne pas l’aimer. Bref, qu’elle est très subjective ou influente, plus que d’habitude et qu’elle dépend plus de nous que du film lui-même.

Un film, dans ce cas aussi une suite qui, pour des raisons pratiques, je suppose que nous pouvons dire que c’est plus ou moins le même que le premier, plus ou moins le même que d’habitude dans le cinéma d’animation de sociétés comme DreamWorks Animation. Plus ou moins le même, bien que ce deuxième opus lui ait laissé un meilleur goût dans la bouche qu’il ne se souvient du premier.

Plus ou moins, cela d’ailleurs comme si c’était la même chose. Bien sûr, comme je l’ai avoué dans une conversation WhatsApp filtrée, ma prédisposition envers le premier n’était pas la même que envers la seconde. Il pleut sur mouillé et de DreamWorks Animation je n’attends plus ce que j’ai trouvé avec la suite de «The Croods», et c’est aussi ce que j’ai trouvé dans la suite de «Trolls».

Sachant ce que nous faisons, il n’est pas nécessaire d’être ambitieux … plus que juste et nécessaire: comme “ Trolls 2 – World Tour ” était déjà en relation avec “ Trolls ”, cette suite de “ The Croods ” est le récidiviste conséquent. cela devient fort dans ce qui a fait que le premier a maintenant une suite, que nous n’avons pas ratée mais qui ne fait pas de mal non plus: Son sens diabolique et surtout coloré du rythme.

Ou quand l’image vaut plus que les mille mots que l’on pourrait utiliser pour critiquer ce qui est encore critiquable. Les deux suites sorties cette année semblent confirmer que DreamWorks Animation a enfin trouvé le «lendemain» qu’il cherchait depuis 20 ans, un demain qui, comme les Croods, n’est pas ce qu’ils pensaient et qui ne se fait pas en essayant de suivre Pixar.

DreamWorks s’établit, s’installe et se renforce comme la «meilleure» version de Blue Sky, offrant avec ‘The Croods: A New Era’ un (nouveau) plaisir léger et superficiel, aussi agréable visuellement et énergique que sans imagination et pertinent dans le terrain. Un film d’animation, toujours «animé» dont l’engouement vital évident peut générer l’étonnement mais rarement la surprise.

Et tant que ça dure, ça a duré. En se référant à cette conversation WhatsApp, ce n’est pas comme si Barcelone se passait sans Messi et Iniesta pour jouer comme s’il était Espaol, mais c’est cet Espaol qui balaie maintenant 2 parce qu’en réalité, ce n’était ni Barcelone ni jamais eu de Messi ou Iniesta de partir sur le banc. Ils voulaient nous le vendre et nous voulions l’acheter.

Il n’y a aucune raison de penser que “The Croods: A New Era” ne plaira pas à ceux qui ont aimé “The Croods” et s’attendent simplement à plus, pas nécessairement plus et mieux. Comme la suite de ‘Trolls’ par rapport à ‘Trolls’ lui-même, une bonne option pour passer un moment très distrait, surtout en famille … et / ou dans un cinéma, où sa puissance visuelle brille certainement ” bien mieux “.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex