L’enfant, mieux connu sous le nom de Bébé yoda, a été une sensation depuis la première saison de The Mandalorian et pour l’échantillon est toute la marchandise autour du personnage. Pour cette deuxième saison, les choses n’ont pas changé et la petite créature verte continue de voler la vedette à tel point que les cookies qu’elle consomme dans l’un des épisodes de la série sont désormais disponibles à la vente au public.

Dans le chapitre 4 de la deuxième saison de The Mandalorian, intitulé The Siege, une séquence se déroule où Mando emmène The Child dans une nouvelle école sur la planète Nevarro. Là-bas, Baby Yoda partage une salle de classe avec un groupe d’enfants et il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que son partenaire d’à côté a un paquet de délicieux biscuits (macarons), qu’il ne semble pas vouloir partager avec qui que ce soit. Avec une grande audace, The Child utilise la Force pour voler les cookies susmentionnés et bien sûr il réussit.

Après cet événement, l’entreprise Williams Sonoma a annoncé que le Macarons Nevarro Nummies, un paquet de cookies bleus qui sont déjà autorisés par Star Wars et Lucasfilm afin que le public affamé d’une envie sucrée puisse les acheter et en profiter. Cependant, le prix de ce produit comestible peut ne pas sembler aussi abordable que nous le pensions depuis le paquet avec 12 biscuits coûte environ 50 dollars (environ 1000 pesos). Donc, en faisant quelques calculs généraux, nous dirions que chaque cookie a une valeur de 4 dollars. Peut-être, maintenant nous savons pourquoi son camarade de classe a refusé de partager une nourriture aussi chère.

Une description officielle du produit nous indique que les cookies sont des macarons aux amandes fourrés à la vanille et enrobés de colorant alimentaire bleu:

Inspirés par un doux moment où un jeune étudiant de Nevarro ne voulait pas partager ses friandises avec The Child, des artisans du 21ème siècle en Californie ont créé ces macarons aux amandes éthérées à la française capturant l’essence de cette scène avec Nevarro Nummies. Pour une vraie saveur galactique, chaque délicatesse exquise est astucieusement fabriquée à la main avec une garniture riche et crémeuse à la vanille.

Mais même si vous souhaitez expérimenter chez vous, Williams Sonoma a révélé les principaux ingrédients de ces macarons parfumés à une galaxie lointaine, très lointaine. Pour les dessus de macaron, vous aurez besoin de: “Farine d’amande, sucre en poudre, blancs d’œufs, sucre granulé et crème.” Alors que la garniture est faite avec: “Beurre de palme durable, sucre en poudre, fécule de maïs et arôme naturel de vanille”.

Galerie

Les aventures de The Mandalorian se poursuivent à travers Disney Plus avec un épisode hebdomadaire. Le cinquième épisode arrivera sur la plateforme le 27 novembre 2020.

Biscuits Baby Yoda Le Mandalorien



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.