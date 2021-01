Malgré le fait que le nouveau film de super-héros réalisé par Robert Rodríguez ait réussi à obtenir l’approbation de 47% du public sur Rotten Tomatoes, Netflix lui a donné la lumière pour une deuxième partie et après que celui-ci de ses protagonistes ait annoncé, Pedro Pascal a réagi à “ We Can Be Heroes 2 ” via leurs réseaux sociaux.

Dans un tweet de Rodríguez, il a été confirmé cette semaine que la grande plateforme N avait autorisé une suite «We Can Be Heroes»: «44 MILLIONS DE FAMILLES se seront préparées pour« We Can Be Heroes »dans ses 4 premières semaines !! Et… BREAKING NEWS: Les Heroics sont de retour pour le deuxième tour! Je suis en plein développement de la suite avec @Netflix! “

Après cela, l’acteur qui incarne le héros Marcus Moreno, Pedro Pascal a réagi à ‘We Can Be Heroes 2’ avec un message sur son compte Twitter: “Parce que vous êtes le BOSS”, en référence au cinéaste qui a créé cette nouvelle saga d’enfants de super-héros .

Le synopsis dudit film se lit comme suit: «Lorsque les envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, leurs enfants sont emmenés dans un refuge du gouvernement. Mais l’intelligente Missy Moreno ne reculera devant rien pour sauver son père de super-héros, Marcus Moreno. Missy fait équipe avec le reste des superkids pour échapper à sa mystérieuse nounou du gouvernement, Mme Granada.S’ils veulent sauver leurs parents, ils devront travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels, de l’élasticité au contrôle du temps à la prédiction. du futur, et formez une équipe hors de ce monde. “

Parce que tu es un BOSS! https://t.co/SN78ixDPD7 – Pedro Pascal il / lui (@ PedroPascal1) 5 janvier 2021

Quant à l’intrigue ou si le même casting reviendra, rien n’a été révélé à ce sujet, alors peut-être que des mises à jour seront données plus tard, mais Cette nouvelle suite sera-t-elle meilleure que son prédécesseur? Le public le saura assez tôt.