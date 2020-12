L’âme existe-t-elle vraiment? Pixar pourrait nous donner la réponse avec ce nouvel opus où il nous montre que si on le ressent, c’est réel et que cette connexion vit dans un monde que vous découvrirez dans cette revue de ‘Soul’.

La vie de Joe Garner cherche son but dans la musique et après avoir atteint l’un de ses objectifs, un égout à ciel ouvert va le tromper en l’emmenant au portail des âmes du défunt.

Dans son désespoir de retourner sur Terre, il en rencontrera 22, une âme inquiète de la vie sur Terre et d’un but qu’il n’a pas encore réussi à découvrir, entreprenant avec Joe la recherche d’un but et d’un but à accomplir.

Avec l’air de New York au milieu d’une foule de gens, ce film nous présente une réplique surprenante de la réalité divisée par un monde éthéré d’âmes, inspiré par diverses cultures et un Eden à la Disney, où les âmes vaporeuses se préparent à embarquer pour leur voyage sur Terre guidées par les ancêtres qui ont marqué l’histoire.

La magie de ce film, que beaucoup pensaient être une suite de “ Inside Out ”, est que n’importe qui peut représenter sa vie dans l’intrigue, en imaginant sa propre projection de son âme et les événements qui vous maintiennent connecté, pour conclure enfin par un questionnement interne sur le but de votre vie.

Quand cela ne semble plus étonnant, L’animation Pixar devient si réelle que nous pouvons nous voir dans une sorte de live-action où la sueur, les taches et les textures font partie d’une harmonisation visuelle que nous aurions certainement apprécié beaucoup plus sur grand écran, mais l’essence de la culture afro-américaine et du jazz sont suffisantes pour être encore appréciées sur les écrans de streaming avec la magie de Pixar.

Dans cette revue de ‘Soul’, nous voyons une introspection animée pleine de couleurs avec un message où le désir et le désir ne vont pas toujours de pair, où s’enfermer dans vos peurs peut être une ancre pour votre âme et cela, quoi qu’il arrive Ce qui se passe, le plus important sera toujours de ne pas se perdre.