Un autre vendredi de janvier 2021 et avec lui nous avons un nouvel épisode de WandaVision et naturellement il y a des oeufs de Pâques qui ont sauté à l’écran et d’autres beaucoup plus cachés.

Nouvel épisode: nouvelle introduction

Alors que nous entrons dans l’ère de la télévision couleur, WandaVision a une intro qui sauve une autre série emblématique de l’époque: Le Brady Bunch, une série qui a duré cinq saisons et qui parlait d’un couple qui se réunissait et vivait sous le même toit: lui avec trois fils et elle avec trois filles.

Et la famille de Wanda et Vision s’agrandit rapidement dans cet épisode, doublé avec l’arrivée des jumeaux.

Hexagones – AIM

Tout au long de l’épisode, nous voyons des hexagones (vous pouvez remarquer les boucles d’oreilles de Geraldine qui ont cette forme), mais l’exemple le plus clair est l’intro de la série.

Cela renforce la théorie selon laquelle OBJECTIF (Mécanique avancée des idées) peut aussi être derrière tout ce que Wanda vit dans ce monde artificiel. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, AIM nous l’avons vu dans Iron Man 3 dans le personnage de Aldrich Killian (Guy Pearce) qui était le fondateur et propriétaire de cette organisation de marchands d’armes, de terroristes et de scientifiques.

Une grossesse et un médecin différents

Quelque chose à souligner à propos de WandaVision est que l’intrigue progresse comme Mercure: rapidement. Donc, dans la série, nous voyons les trois derniers mois de la grossesse de Wanda dans un aspect minutieux.

Comme détail supplémentaire, dans les bandes dessinées, cela se produit plus lentement alors que l’obstétricien ne peut être autre que le Dr Stephen Strange.

Deuxième pub dans le fil d’Hydra

Auparavant, nous avions vu l’horloge avec le nom de Wolfgang von Struckerr et que c’était totalement une connexion à Hydra, étant un autre des candidats qui serait derrière tout cela. Maintenant, c’est le savon Hydra qui dit le slogan: “Quand tu veux t’éloigner de tout, mais que tu ne veux aller nulle part”

Billy et Tommy

Bien que nous le savions déjà, Wanda et Vision tout au long de l’épisode trois débattent entre le nom qu’ils vont donner au garçon ou à la fille. “Tommy pour être un nom plus américain” dit Wanda, tandis que Vision veut Gamelle pour rappeler William Shakespeare. En fin de compte, Tommy vient en premier mais Billy les a surpris et nous rencontrons enfin les jumeaux.

Bijou Agnès

C’est la première fois que nous voyons Agnès montrer un visage différent de celui que nous avons vu dans les deux premiers épisodes en tant que «voisine curieuse». Ici, elle est toujours curieuse mais en sait bien plus qu’elle n’y paraît et même la voisine Herb. Combien savent ce qui se passe réellement?

Ce qu’Agnès porte autour du cou – et qu’elle a porté dans les épisodes précédents – nous rappelle clairement une partie de sa tenue. Agatha harkness, et bien que cela n’ait pas été officialisé, il est très probable qu’Agnès soit la puissante sorcière Agatha. Mais aussi, ce joyau nous présente trois personnages qui pourraient être les forces alliées qui maintiennent Wanda enfermée.

Qui seraient-ils? Les noms mentionnés sont Agatha, Méphisto et un troisième qui pourrait être Wonder Man ou son frère Faucheuse.

Pietro et Ultron

Il semblait que Wanda – et le MCU en général – avait complètement oublié son frère jumeau Pietro, mais grâce à Geraldine (aka Monica Rambeau) était que Wanda a ouvert cette blessure, qui a apparemment «donné un coup de pied» à l’agent Rambeau de Westview.

Cette mention nous laisse clairement la porte ouverte pour voir, d’une manière ou d’une autre, le «retour» de Quicksilver soit comme un flash-back, soit comme un rêve dans cette réalité simulée.

Le vrai Westview

L’expulsion de Geraldine (Monica) nous permet de voir que Westview existe sur le plan physique, Wanda ne vit pas dans quelque chose qui se passe à 100% dans sa tête, mais qu’il y a des limites physiques mais, Qui pourra entrer dans le Westview de Wanda?

Fait curieux

Bien que ce ne soit pas proprement un œuf de Pâques de l’épisode trois de WandaVision, c’est quelque chose à souligner: une image circulait dans les réseaux qui montraient le manque de maquillage sur le bras de Paul Bettany dans l’une des scènes de l’intro

À moins que Marvel ne soit extrêmement perfectionniste et veuille dépenser quelques centaines de dollars pour réparer une seconde de cette erreur, il y a de fortes chances qu’ils s’en tiennent à cette erreur, que vous pouvez voir – si vous l’attrapez – dans l’intro de l’épisode trois.

WandaVision



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.