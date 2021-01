L’une des réalisations les plus importantes que WandaVision a accomplies jusqu’au moment de son épisode numéro 3, est de savoir retenir l’attention captive d’un public conscient d’être confronté à une tromperie flagrante. En y réfléchissant bien, n’est-ce pas le but du divertissement cinématographique et télévisé: être dupé? La première série de Marvel Studios s’est plus que qualifiée dans les tâches de l’hommage et de la recréation de la sitcom avec un niveau de précision si dégoûtant que cela rend également le spectateur mal à l’aise, soupçonnant que quelque chose ne va pas bien en arrière-plan. Cependant, chapitre par chapitre, la façade s’effrite et devient insoutenable.

L’épisode de cette semaine nous accueille dans une WandaVision – désormais en Technicolor – dans laquelle les airs de la sitcom des années 1970 sont respirés. Moment culturel référencé sur différents fronts, notamment l’audiovisuel, mais surtout mis en évidence par la conception d’une intro parodiée directement de The Brady Bunch. La comédie de Sherwood Schwartz a capitalisé sur la musique idiote et les figures géométriques à l’écran pour présenter chacun de ses personnages sous leurs différentes facettes.

Cette fois, Wanda et Vision sont présentées dans le même format, pour avancer de deux étapes supplémentaires dans le mystère de leur étrange vie conjugale dans l’étrange ville de WestView, qui appartient à un monde qui était autrefois la télévision comique. Leurs vêtements sont colorés, à motifs, évasés et frappants. Ses coiffures sont longues, droites et décontractées comme le mouvement hippie de l’époque. Mais aussi, le conflit de l’épisode nous présente une grossesse inhabituelle qu’il faut cacher.

En seulement trente minutes, la série créée par Jac Schaeffer est autorisée à recréer l’esthétique des sitcoms de l’époque et des différentes coutumes qui se sont produites dans la fabrication de la télévision de l’époque. L’exemple le plus clair de cela est les stratégies de Wanda pour essayer de cacher sa grossesse, soit avec des objets proéminents tels qu’un bol de fruits, soit des trenchs amples et divers manteaux, tout comme l’ont fait les grandes stars de la télévision de l’époque.

De plus, la grossesse de notre héroïne (ou méchant?) Se déroule avec une vitesse inhabituelle qui ne respecte pas les règles du temps réel. Quelque chose que les sitcoms n’ont pas fait – ni fait. Cependant, ce détail entre dans deux branches différentes, la référence susmentionnée à la gestion du temps dans ce type de comédies, et la vérité irrémédiable que le monde auquel nous nous abandonnons semaine après semaine n’est pas réel.

Dans cet épisode, Vision est le premier à remarquer que quelque chose ne va pas bien et donc il l’exprime à Wanda quand il lui fait part de ses soupçons et elle parvient immédiatement à faire un retour en arrière sophistiqué qui ramène son mari à son statut régulier de protagoniste de une comédie. Lentement, mais sûrement, la sitcom commence à s’effondrer dans WandaVision et ce n’est que dans l’épisode 3 que le public peut penser que cette simulation est celle créée par Wanda elle-même (ou pas?).

Cependant, l’actrice Teyonah Parris prend le moment particulier de perplexité comme l’agréable Géraldine, qui dans cet épisode nous a donné quelque chose que nous attendions tous depuis de nombreux films: la mention d’un personnage perdu au sein du MCU. Pour plus de détails avec spoilers inclus, il serait sage de visiter notre analyse des œufs de Pâques, mais l’important ici est de mentionner que cette séquence particulière se distingue par la capacité de Matt Shakman à changer l’esthétique de son épisode d’un moment à l’autre, lorsque le Le voile de ce monde fictif tombe à la panique d’une Wanda qui résiste à la réalité.

À ce stade, la performance d’Elizabeth Olsen évolue pour le mieux à chaque épisode. Sa maîtrise d’actrice lui permet de se faire passer pour une femme au foyer gracieuse avec des pouvoirs dans un jeu de situations comiques idiotes, puis la minute suivante, elle change de discours et adopte un accent sokovien menaçant et imprévisible, tout comme le La sorcière écarlate par excellence dans toutes les histoires de Marvel.

D’un autre côté, bien que la plus grande participation de Kathryn Hahn ait été manquée pour cet épisode, le bref moment d’Agnès était sans aucun doute l’un des plus mystérieux à ce jour. En compagnie de son mari Herb (David Payton), les deux voisins font savoir au public qu’ils sont conscients des vicissitudes de leur réalité et peuvent même en savoir beaucoup plus qu’il n’y paraît.

Le spectateur n’est certainement au courant de rien et est que le scénario de Jac Schaeffer et Cameron Squires est prudent lorsqu’il en révèle trop sur la force motrice derrière le mystère. Cependant, il est judicieux de planter des informations ambiguës, de petites graines qui peuvent devenir pertinentes pour l’avenir de l’univers Marvel (comme les jumeaux) et en même temps de générer des gags appropriés à l’hommage à tour de rôle, au milieu de milliers de clins d’œil que les fans les plus assidus de la bande dessinée reconnaîtra instantanément.

La réalisation continue de la série est sa capacité à condenser et à atteindre ses différents objectifs, à la fois narratifs et esthétiques, en seulement 30 minutes. Ce qui augure un avenir sans égal pour le passage de Marvel Studios à travers le format télévisuel. Au final, l’épisode 3 de WandaVision nous a montré que, au milieu de tant de mystère et sans beaucoup de réponses, il y a un contrôle absolu entre les différents styles et techniques de l’ère télévisuelle d’antan rassemblés en un seul endroit. Et franchement, c’est quelque chose d’aussi intéressant que passionnant à voir.

Les épisodes suivants de WandaVision arriveront à Disney Plus tous les vendredis. Vous pouvez lire notre critique des deux premiers épisodes de la série ici.

Titre original: WandaVision

An: 2021

Réalisateur: Jac Schaeffer

Acteurs: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Teyonah Parris, Kathryn Hahn

Date de sortie:22 janvier 2021 (États-Unis)

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.