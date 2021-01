Faire un bilan de WandaVision est difficile quand on n’a pu voir que les premiers épisodes de la série complète. Cependant, rien qu’en voyant le début, on peut dire que Marvel et son équipe ont configuré un produit innovant, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond et les intentions. En même temps qu’une histoire que nous connaissons tous à partir du matériel source de ces personnages est adaptée, un hommage unique est rendu à l’aube de la télévision comique américaine.

A présent, tout le monde sait que cette série a une particularité. Chacun de ses épisodes rappelle l’esthétique et les façons de faire de la télévision du passé. Si le premier épisode est une sorte d’hommage aux sitcoms des années 50, le second fait de même avec les années 60 et le troisième avec les années 70, jusqu’à ce qu’il évolue vers la modernité. Au fur et à mesure que les épisodes progressent, il en va de même pour l’image, le format, la conception de la production et même les méthodes histrioniques des acteurs.

Cela ne vaut pas la peine de se tromper et de s’assurer que le spectacle est quelque chose de différent de ce que Marvel aurait fait auparavant. À la base, WandaVision suit les mêmes modèles que l’univers cinématographique Marvel a eu jusqu’à présent, car sous l’emballage se trouve le véritable mystère de la série et un argument qui aura un lien avec le prochain épisode de Doctor Strange. Cependant, ce que Jac Schaeffer et Matt Shakman ont réalisé, c’est de tout déguiser avec quelque chose qui n’a pas été prouvé jusqu’à présent au siège de l’étude.

Le spectacle suit les traces de Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) en tant que couple de jeunes mariés heureux, s’installant dans une maison située dans la banlieue de WestView. Nous découvrons bientôt qu’elle a la capacité de faire bouger les choses avec son esprit et qu’il est en fait un androïde, mais malgré tout, tout ce qu’ils veulent, c’est s’intégrer à leurs nouveaux voisins et mener une vie normale. Nous les voyons donc lutter pour organiser un dîner enchevêtré avec le chef de Vision; ou essayer de faire ce qu’il faut pour être accepté par le chef du comité de quartier, entre autres situations qui ne sont qu’une distraction par rapport à quelque chose de plus sinistre qui se passe en arrière-plan.

Lorsqu’on envisage de développer une série axée sur des personnages tels que Wanda et Vision, il était presque obligatoire d’utiliser et de prendre des illusions, des réalités apparentes, des costumes et tout ce qui fuit la réalité comme point de départ. Sous cette excuse, tant Kevin Feige que Schaeffer, ont le grand intérêt d’utiliser le format sitcom pour créer l’esthétique de la série et en même temps faire référence à la culture de la télévision américaine, justement, avec la première série télévisée de cet univers.

L’effort pour offrir une combinaison de genres, d’hommages et d’inspirations est apprécié, car ils franchissent une étape supplémentaire dans le plan établi pour la quatrième phase de Marvel. Cependant, ce qui mérite d’être mentionné, c’est le niveau de détail et d’engagement qu’ils ont, en tant qu’artisans, pour créer une atmosphère extrêmement réussie dans les sitcoms d’antan.

L’épisode d’ouverture illustre parfaitement le soin apporté par Schaeffer et son équipe. De la musique, des intros et même de la mise en scène composée de seulement trois caméras, ils nous parlent directement de séries comme I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show ou The Brady Bunch. À tout moment, l’espace, les cadres et les mouvements de la caméra sont pris en compte pour correspondre dans le détail aux façons dont la télévision comique a été réalisée à cette époque.

Cependant, lorsque des doutes et des moments sinistres commencent à apparaître dans lesquels les personnages et le public se rendent compte que quelque chose ne va pas bien, le style se brise et la sitcom disparaît. Le récit déclenche l’alarme à la fois dans ce qui est dit et dans ce qui est vu. Et malgré le fait que lors de ses premiers épisodes la série se concentre très peu sur la résolution ou la fouille du mystère, le visionnage est satisfaisant pour sa fabrication et pour le travail impressionnant des acteurs.

À cet égard, il est nécessaire de mentionner les capacités innées d’Elizabeth Olsen pour la comédie. Son travail histrionique évolue au gré des épisodes, et sous son visage insouciant et charismatique, elle parvient à montrer du regard la stupéfaction que la fausse réalité qui l’entoure s’éveille en elle. De son côté, Paul Bettany se livre à la comédie et vole le deuxième épisode avec un spectacle de talents mémorable.

Bien que celle qui devrait être mentionnée avant tout soit Kathryn Hahn, une actrice qui est généralement passée inaperçue dans des rôles de soutien tout au long de sa carrière. Bien que son personnage soit également à l’arrière-plan ici, son rôle de voisin curieux, amical, sarcastique et alcoolique est sans aucun doute celui qui prend les meilleurs moments et les gags les plus précis. Applaudissements pour sa performance, aussi drôle que sombre, qui s’inscrit parfaitement dans l’intrigue secrète de la série.

Il ne fait aucun doute que WandaVision était la meilleure production avec laquelle la quatrième phase de l’univers du film de super-héros bien connu pouvait commencer. C’est la version la plus audacieuse de la formule de Marvel et l’étape créative la plus risquée que le studio ait jamais prise. Au-delà du spectacle essayant d’imiter les styles télévisuels d’antan, ils sont ici pris comme référence pour créer quelque chose qui leur est propre. La comédie est cool, le slapstick et les jeux de mots pleins d’esprit sont présents. Et en prime, au fond se trouve un mystère qui nous fera sûrement élaborer des théories d’ici et jusqu’à la fin de la série.

Les deux premiers épisodes de la série WandaVision seront disponibles sur Disney Plus à partir du 15 janvier, le reste arrivera semaine après semaine.

Titre original: WandaVision

An: 2021

Créateurs: Jac Schaeffer, Matt Shakman

Acteurs: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings

Date de sortie:15 janvier 2021 (États-Unis)

Disney Plus Elizabeth Olsen Marvel Studios Paul Bettany Vision WandaVision



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.