Dans moins de deux semaines, Marvel Studios inaugurera la branche télévision du MCU et il veut vraiment faire les choses en grand. Contemplant sa première pour le milieu de ce mois, WandaVision Ce sera la première série originale de Disney Plus à élargir cet univers de super-héros – maintenant dans l’arène du streaming – et un tel honneur a apparemment une durée plus longue que prévu. Ce lundi, la House of Ideas a annoncé que l’émission mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany sera composée de neuf épisodes.

C’est ce que Marvel Studios a déclaré dans un communiqué de presse (via):

«WandaVision est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La série est dirigée par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste principal. Le compositeur est Christophe Beck, et le thème (pour certains épisodes) est de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Avec neuf épisodes, WandaVision fait ses débuts sur Disney Plus le 15 janvier 2021«.

On dit depuis longtemps que cette émission à venir aurait près d’une douzaine d’épisodes et non les six initialement rapportés. Maintenant que ces trois chapitres supplémentaires de WandaVision ont finalement été officialisés, il est clair que Marvel et Disney Plus ont l’intention que les fans aient une dose hebdomadaire du MCU pendant plus de quatre mois.

Comment est-ce? Étant donné que WandaVision lancera un total de neuf épisodes (un chaque semaine, à partir du 15 janvier), cela signifie que le dernier chapitre sera présenté en première le 12 mars, soit sept jours avant les débuts de The Falcon and the Winter Soldier. dans le streaming de la souris. Et étant donné que la série mettant en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan sera segmentée en six parties également publiées chaque semaine, cela signifie que tous les abonnés Disney Plus pourront voir un nouvel épisode de Marvel tous les vendredis jusqu’à fin avril. Pas mal, tu ne trouves pas?

En annexe de cet article, consultez également le dernier spot WandaVision publié sur les réseaux sociaux de Marvel Entertainment. Il y a l’aperçu de l’un des thèmes musicaux qui apparaîtra dans la série solo de Scarlet Witch and Vision, avec une mélodie extrêmement agréable (si appropriée pour une sitcom d’antan) et une lettre sur la vie conjugale heureuse de ces personnages.

Cependant, n’oublions pas que tout n’est pas ce qu’il semble … Excité de connaître la première version du MCU depuis Spider-Man: loin de chez soi (2019)?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.