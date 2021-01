Plus de deux ans après l’annonce des dernières nouvelles lourdes sur le projet de film, de nouvelles mises à jour arrivent enfin avec lesquelles il offre de forts signes de vie. Un titre officiel et une date de sortie provisoire garantissent que nous visiterons à nouveau un “monde de pure imagination” chocolaté, bien que maintenant versé dans les événements qui ont précédé le très convoité “ticket d’or”. Mais ce n’est pas tout, car il y a des rumeurs que Warner Bros voudrait invoquer Tom Holland ou Timothée Chalamet pour le rôle titre de ce prequel sur le flamboyant Willy Wonka.

Cette semaine, il a été annoncé que le film en question sera intitulé Wonka et sa sortie en salles est prévue pour e 17 mars 2023 (via).

En 2018, le producteur David Heyman a confirmé qu’il s’agirait d’un préquel inspiré des événements racontés à l’origine dans le célèbre roman pour enfants Charlie et la chocolaterie de l’auteur Roald Dahl. Là, un garçon appauvri nommé Charlie Bucket devient l’un des cinq seuls bébés à avoir le privilège d’explorer la fantastique chocolaterie de l’excentrique Willy Wonka, un homme qui jusqu’à ce moment avait décidé de rester enfermé dans les installations de son énigmatique entreprise. . Wonka abordera les origines de ce personnage, avant de devenir le légendaire magnat des bonbons.

Le film sera réalisé par Paul roi (Paddington), basé sur un script de Simon Rich (Saturday Night Live). Dans l’intérêt de prendre la tête, il y a quelques années, les noms de Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller sonnaient, mais aucune signature n’a été résolue à ce jour.

En plus du fait que Warner Bros serait sur le point de commencer le processus de casting, Collider a également rapporté cette semaine que la société – selon des sources proches – s’intéresse à parler avec Tom Holland ou Timothée Chalamet pour leur offrir le chapeau Willy Wonka. Qui verriez-vous le mieux dans la peau du personnage précédemment incarné par Gene Wilder (Willy Wonka et la chocolaterie, 1971) et Johnny Depp (Charlie et la chocolaterie, 2005)?

Dans le même temps, Netflix développe ses propres adaptations du livre susmentionné de Roald Doahl. En mars 2020, le ‘N’ rouge a annoncé deux séries animées (un, directement basé sur le monde et les personnages de Charlie et de la chocolaterie; un autre, axé sur les mémorables Oompa-Loompas) avec Taika waititi obtenu en tant que réalisateur, producteur et scénariste.

Tom Holland sera bientôt vu dans le drame Cerise et le prévu Spider-man 3, tandis que Timothée Chalamet ne nous a pas encore ravis de son travail dans le report Dune et La dépêche française.

