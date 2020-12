Ces derniers mois, il y a eu des spéculations sur tout, mais la vérité est que personne n’a vu cela venir: dans une décision sans précédent, Warner Bros. a annoncé que tous les films qu’il a préparés pour 2021 sortiront simultanément en salles. cinéma et HBO Max, sans frais supplémentaires pour les abonnés de la plateforme de streaming.

Donc ‘Wonder Woman 1984‘sera le premier mais pas le seul, et comme nous pouvons le voir ci-dessous dans la vidéo que la société a publiée, puis des titres tels que’Dune‘,’Dans un quartier de New York‘,’L’escouade suicide‘,’Judas et le Messie noir‘,’Tom et Jerry‘,’Godzilla contre Kong‘,’Les nombreux saints de Newark‘,’Le fichier Warren: forcé par le démon‘,’Malin‘,’Ceux qui me souhaitent mort‘,’Roi Richard‘,’Réminiscence‘,’Space Jam: Nouvelles légendes‘,’Les petites choses‘,’Combat mortel‘… ou’La matrice 4».

Cette décision et / ou stratégie n’affecte pour le moment qu’aux États-Unis et en dehors du pays nord-américain, ces films sortiront en salles sans plus, comme d’habitude, même si la société a révélé à son tour qu’elle attend le passage de HBO à HBO Max se produit au cours de la seconde moitié de 2021, au moins dans les pays européens (dont l’Espagne, bien sûr).

Bien que cela ne soit pas confirmé, il a déjà commencé à spéculer que le lancement international de HBO Max pourrait être accompagné de la première (dans ce cas exclusive à la plate-forme) de ‘Justice League de Zack Snyder». Cependant, pour le moment, comme on dit, il n’y a rien d’officiel à ce sujet.

Est-ce la fin du monde tel que nous le connaissons?