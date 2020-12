Warner Bros. a annoncé avoir donné son feu vert à la production d’un troisième volet de ‘Wonder Woman‘, qui sera à nouveau dirigée de manière créative par Patty Jenkins en tant que scénariste et réalisatrice.

Gal Gadot dirigera à nouveau le casting de ce blockbuster dont il n’y a pas d’autres détails pour le moment, mais qui, selon le communiqué publié “clôturent la trilogie prévue depuis le début”.

Le studio a mis le projet sur la «voie rapide» avec l’intention qu’il puisse être tourné avant la fin de 2021; Surtout, avant que Jenkins ne se mette au travail avec ‘Escadron de voleurs‘, le film se déroulant dans l’univers Star Wars sorti en décembre 2023 pour réaliser pour Lucasfilm.

Warner Bros. a fait l’annonce après ‘Wonder Woman 1984‘a été créée ce week-end aux États-Unis. Le film, sorti simultanément dans 2 151 salles et HBO Max, a permis de collecter environ 16,7 millions de dollars, un chiffre légèrement supérieur à celui obtenu par «Tenet» début septembre dernier.

Là où le film n’a pas eu autant de chance, c’est en Chine: dans sa deuxième semaine à l’affiche, plus de 90% de la collection est tombée à l’eau et son total stagne à 25 millions, loin des 90 millions récoltés par son prédécesseur en 2017 ou les 43 millions de «Shazam! en 2019, le film DCU le plus rentable du pays asiatique … jusqu’à présent.

Le total mondial de ‘Wonder Woman 1984«Il est supérieur à 85 millions, étant donné qu’il est très difficile de dépasser le peu plus de 200 millions que, par exemple,« Oiseaux de proie (et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn) »collectés plus tôt cette année.

Ceci en ce qui concerne sa distribution dans les cinémas.

En ce qui concerne HBO Max, WarnerMedia affirme que le film “a dépassé nos attentes sur l’ensemble de nos indicateurs clés d’audience et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service.” Selon la société, “près de la moitié des abonnés au détail de la plateforme ont regardé le film le jour de sa première”, ainsi que “des millions d’abonnés en gros qui accèdent à HBO Max via d’autres services associés”. Le nombre total d’heures de visionnage “a plus que triplé par rapport à une journée type du mois précédent”.

À leur tour, ils ajoutent que “l’intérêt et la dynamique que nous constatons indiquent que cela va probablement se poursuivre bien au-delà du week-end”, renforçant ainsi leur détermination à sortir tous leurs prochains films aux États-Unis simultanément en salles et HBO Max, comme «Petits détails», «Judas et le Messie noir» ou «Tom et Jerry».