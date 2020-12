L’industrie du divertissement connaît de graves problèmes en raison de la pandémie de coronavirus, car elle a provoqué la fermeture de cinémas dans une grande partie du monde ainsi que des retards de toutes ses productions, pour lesquelles ils ont trouvé un allié dans les plateformes de streaming, quelque chose qui n’a pas du tout plu aux producteurs, c’est le cas de l’arrivée des productions Warner HBO Max, comme il a été récemment révélé que Warner paiera Legendary pour ‘Godzilla contre Kong’, une somme très élevée.

L’une des nouvelles qui a surpris ces derniers mois est que Warner a décidé de lancer ses films 2021 simultanément dans les salles ainsi que sur la plateforme de HBO Max, afin d’atteindre un plus grand nombre de personnes, qui ne peuvent pas assister aux salles d’une centaine, donc un grand nombre de films serait exclusivement sur cette plateforme.

Mais cette décision n’a pas plu aux studios légendaires, qui ont financé des films tels que ‘Dune’ et ‘Godzilla vs Kong’ et ils ont déjà planifié un procès pour empêcher ces productions d’atteindre la plate-forme, mais apparemment un règlement est en train d’être conclu et tout indique que Warner paiera Legendary pour “ Godzilla vs Kong ” environ 250 millions de dollars, Cela a été annoncé par le portail Deadline, car de cette manière, il aurait le droit de le mettre sur la plateforme pendant un mois.

Apparemment, cet arrangement pourrait être bénéfique pour les deux parties, en particulier pour Legendary, qui pourrait récupérer leur investissement et avoir une marge bénéficiaire, mais apparemment ce ne sera pas le seul conflit que Warner a avec ses productions, car il est encore nécessaire de savoir quel sera le avenir de ‘Dune’, qui a un grand potentiel pour une grande franchise.