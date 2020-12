La Warner Bros sortira tous ses grands nouveaux films en 2021 sur la plate-forme de streaming HBO Max et dans les salles simultanément.

Il a décidé d’éviter que ses grandes productions et investissements ne tombent dans l’oubli et perdent des revenus. Ce plan comprend ses 3 grands nouveaux films, le très attendu ‘Matrice 4‘, le remake de’Dune‘ de Denis Villeneuve ou la suite de ‘Wonder Woman’, ‘Wonder Woman 1984».

«Matrice 4»

‘Matrix 4’ a été réalisé par Lana Wachowski, l’une des 2 sœurs qui ont filmé l’original 3. Sera Keanu Reeves Oui Carrie-Anne Moss répétant leurs rôles. Le script est écrit par Aleksander hemon Oui David Mitchell. Lilly Wachowski a confirmé qu’elle n’était pas impliquée dans le nouveau film car elle était occupée à travailler sur la série à venir “ Work in Progress ”, mais elle a béni les personnes impliquées pour proposer une histoire encore meilleure que l’original. Warner Bros a l’intention de le sortir le 22 décembre 2021.

Remake de ‘Dune’

‘Dune’ est un remake réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Eric Roth, Jon Spaihts et le directeur lui-même. Il s’agit d’une coproduction internationale des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de la Hongrie et constitue le premier volet de 2 films basés sur une nouvelle version révisée fidèle au roman du même nom de 1965 par Frank Herbert. Il est joué entre autres par de grandes stars actuelles telles que Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa Oui David Dastmalchian. Sa première devait initialement avoir lieu en novembre 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle a été reportée à décembre, puis au 1er octobre 2021.

‘Wonder Woman 1984’

‘Wonder Woman 1984’ est la suite de ‘Wonder Woman’ (2017) et le neuvième opus de DC Extended Universe. Le film est réalisé par Patty Jenkins, avec un scénario écrit par elle, Geoff Johns Oui David Callaham. C’est en vedette Gal Gadot dans le rôle titre, aux côtés Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal. Ses événements ont lieu en 1984 pendant la guerre froide, où Diana doit affronter Maxwell Lord et Cheetah. Il sortira en décembre, simultanément en format numérique par HBO Max et en salles sous la distribution de Warner Bros.