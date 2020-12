Quand WarnerMedia a annoncé qu’il sortirait tous les films Warner Bros.de 2021 simultanément dans les salles et sur la plateforme de streaming HBO Max, une énorme vague de mécontentement a émergé. La semaine dernière, des réalisateurs de renom comme Christopher Nolan et Denis Villeneuve ont témoigné contre le modèle de sortie hybride qui sera utilisé pour des titres comme The Suicide Squad et Matrix 4 l’année prochaine. Cependant, le conglomérat derrière un tel plan est loin de regretter et a affirmé que la décision controversée avait été prise avec les clients en priorité.

Lors d’une récente conversation avec le New York Times (via), le PDG de WarnerMedia Jason Kilar Il a qualifié les réactions négatives de plusieurs cinéastes de “douloureuses” et a ajouté que la société avait “beaucoup plus de travail à faire” dans le contexte de la crise sanitaire qui rend difficile la projection en salle traditionnelle. En revanche, le PDG continue de défendre le plan avec HBO Max, qu’il perçoit comme une mesure innovante impossible à satisfaire tout le monde.

“Il n’y a pas de situation où tout le monde se lève et applaudit”, a déclaré Kilar. «Ce n’est pas ainsi que l’innovation se développe. Ce n’est ni facile ni prévu. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous devez attendre et être prêt pour certaines personnes qui ne sont pas à l’aise avec le changement.«.

Pourtant, l’exécutif a reconnu que WarnerMedia devait être “plus sensible” à la façon dont les réalisateurs et les talents réagiraient à l’annonce soudaine du modèle de lancement hybride. Il convient de rappeler que, selon les rapports, la maison de production Legendary Pictures – directeur de Dune et Godzilla vs Kong – aurait été au courant du déménagement jusqu’à trente minutes après sa publication.

En plus de ce qui précède, d’autres critiques reçues par la multinationale AT&T découlent du fait qu’elle a pris la décision sans consulter toutes les parties prenantes avec voix et vote. Mais, du point de vue du PDG, cela n’aurait fait que retarder une résolution inévitable.

«Il y a des choses dont vous pouvez parler, dont vous pouvez parler et dont vous pouvez parler, mais cela ne change pas nécessairement le résultatDit Kilar. «Je ne pense pas que cela aurait été possible si nous avions passé des mois et des mois à discuter avec tous les électeurs. À un certain moment, vous devez diriger. Et vous le faites en pensant au client et prenez des décisions en son nom.

Il y a quelques jours, la Directors Guild of America a publié une déclaration accusant WarnerMedia de manque de transparence et qualifiant les premières projetées de HBO Max d ‘”inacceptables” et “inappropriées”.

