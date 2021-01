Le troisième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel peint comme l’un des films les plus spectaculaires de la franchise, car un grand nombre de méchants sont prévus, en plus du possible retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le rôle de l’arachnide. Il y a donc des attentes très élevées pour ce film, mais des noms continuent de venir rejoindre le casting et selon un initié, Norman Osborn apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’.

Norman Osborn Il est l’un des méchants les plus importants non seulement dans Spider-Man, mais dans tout Marvel et malgré le fait qu’il existe déjà deux films de Spider-Man, rien n’est connu sur ce personnage important dans son développement, donc cela semble assez logique l’introduction de ce personnage dans la troisième tranche.

Selon les informations de Daniel Richtman, Norman Osborn apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’, mais on ne sait pas si ce sera la version de Willem Dafoe ou Chris Cooper, mêmes qui sont apparus dans les sagas passées ou, il cherchera à introduire une nouvelle version du méchant.

Si cette information est correcte, il n’est pas exclu que la version de Willem Dafoe soit montrée et bien qu’il ait perdu la vie dans le premier opus, il n’est pas exclu qu’il soit amené à la vie, ce qui se passerait avec Docteur Octopus par Alfred Molina, il n’est donc pas exclu que cela se produise de cette manière.

Mais nous ne verrons pas seulement Norman Osborn dans ‘Spider-Man 3’, depuis le retour de personnages plus passés tels que Electro, Docteur Octopus and Vulture, en plus de l’arrivée éventuelle de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et une participation spéciale du docteur Strange, qui, apparemment, aura un rôle très important dans le développement de cette histoire.