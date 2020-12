«Wolfwalkers» est le nouveau film de Tomm Moore, pas par hasard réalisateur de «The Secret Of Kells» et «The Song of the Sea». Pas par hasard, disons-nous, car Moore, comme Genndy Tartakovsky par exemple, est un cinéaste qui a un style très marqué et caractéristique dont il abuse dans chacune de ses œuvres; que plus tard, vous pouvez être meilleur ou pire n’est pas nécessairement une autre histoire, pas quelque chose qui doit avoir de l’importance.

Car la signature de l’artiste reste sur chacun de ses plans, toujours digne de la signature de l’artiste.

Et Moore est à la fois un artiste et un cinéaste, quelque chose qui dans «Wolfwalkers» est à nouveau montré de la même manière que dans ses deux films précédents. Cinéma d’animation d’artisan et d’auteur, avec une dénomination d’origine claire et une vocation qui ne passe pas par la vente de jouets avec le Happy Meal. Une nouvelle fable irlandaise, belle et trépidante, incarnée avec le même style, le même charme et le même nerf narratif que celles-ci, comment pourrait-il en être autrement.

Et comme il ne pouvait en être autrement, “ Wolfwalkers ” est ce à quoi on peut s’attendre pour ceux d’entre nous qui l’attendaient, qui l’attendaient pour cette raison même: un autre petit bijou d’animation évocateur avec des fonctionnalités similaires, principalement recommandé – bien que pas exclusivement – pour les adultes avec inclination, facilité ou penchant pour la naïveté, le folklore et la magie intrinsèque à la fantaisie la plus tendre, exemplaire et joyeusement mélancolique.

Et bien que son principal supporteur soit la main qui bascule la brosse, la main qui balance sa brosse n’est pas son seul supporteur.

Oui, vu de l’avion et de l’extérieur, c’est toujours une histoire classique basée sur les rebondissements non moins classiques de l’intrigue, étant que la différence ou le plus par rapport aux autres ne peut être attribué qu’à son apparence animée «alternative». D’ailleurs, il n’en est pas moins vrai que sa conception plastique stylisée, la finesse de son scénario ou son récit féroce sont ce qui fait que ce style d’animation 2D prend vie de manière (tellement) captivante.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex