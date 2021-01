C’est arrivé. Wonder Woman 1984 Il est devenu le dixième film le plus rentable sorti au Mexique en 2020 et, en outre, le seul à avoir réussi à entrer dans ce box-office Olympus sorti en période de pandémie. La marque est un exploit, car Wonder Woman 1984 n’a même pas touché les mêmes conditions de Tenet, les sorcières ou Les Croods 2 (c’est-à-dire que presque tous les théâtres du pays sont ouverts).

WW84 Il pouvait à peine rester sur les panneaux d’affichage du CDMX et de l’Estado de México pendant 3 jours, et alors que de plus en plus d’États de la république passaient aux feux rouges, le film diminuait son nombre d’écrans, au point que seul un tiers des salles de cinéma Le Mexique est ouvert ce week-end. À sa 5e semaine en salles, le film a ajouté 2,7 millions de pesos (MDP), portant son cumul à 81,2 millions de dollars et 1,2 million de téléspectateurs. En tant que données: il a été retiré du top 10 L’appel sauvage, avec 81 millions de pesos.

Rester à la 2ème place, Invasion: la fin des temps a ajouté 2,2 millions de dollars à ses coffres. Il a à peine perdu 25% et a porté son total à 111000 téléspectateurs et 6,6 millions de dollars, ce qui est déjà le film le plus rentable sorti en 2020.

Cela a pris six semaines, mais finalement Les Croods 2: Une nouvelle ère Il a atteint 60 millions de dollars lundi et 1 million de téléspectateurs. Comme nous l’avons dit il y a plusieurs semaines, 60 millions de pesos, c’est le nouveau «200 millions de pesos», qui à l’époque a été établi comme la marque pour considérer un film comme un succès au Mexique.

En quatrième position, le “faux” Chasseur de monstre a ajouté 1,2 million de dollars supplémentaires à ses coffres (la semaine dernière, il a gagné 1,5 $), portant son cumul à 3,4 millions de dollars et 63 800 téléspectateurs, toujours dans plus de 430 cinémas. Pourquoi dit-on qu’il est «le faux» chasseur? Parce que le film exploite un titre et une campagne similaires à Chasseur de monstre pour confondre certains cinéphiles sans méfiance dans leurs théâtres.

À la sixième place… nous avons un début! Animation nordique Dreams SA Il a atteint 580 écrans, mais n’a ajouté qu’un million de dollars, grâce à 16 600 téléspectateurs mexicains. Également axé sur les enfants, la fantaisie Il était une fois augmenté son cumul à 6,5 millions de dollars et 111 000 téléspectateurs après 17 jours sur les panneaux d’affichage mexicains.

Quant à Le jour de la fin du monde, le drame apocalyptique a duré sa neuvième semaine dans le top 10 jusqu’à une semaine avant sa première en streaming, totalisant 65,7 millions de dollars et 1,1 million de billets vendus. Et enfin, le top 10 du box-office a toujours une production mexicaine dans ses rangs. Dans ce cas, Dis moi quand tu, comédie romantique qui a fait ses débuts à Noël et accumule 7,3 millions de dollars et 123 600 téléspectateurs, toujours dans 356 salles.

Top 10. Billetterie au Mexique

Week-end 2. Du 7 au 10 janvier 2021

Wonder Woman 1984 2,7 millions de dollars (Warner Bros. Pictures) Invasion: The End of Time 2,2 millions de dollars (Heart Films) The Croods 2: A New Age 2,2 millions de dollars (Universal Pictures) Monster Hunter 1,2 million de dollars (Star Distribution) Harry Potter et la pierre philosophale 1,0 million de pesos (Warner Bros Pictures) Dreams SA 1,0 million de pesos (ZIMA) Fin de la journée mondiale 894400 pesos (Diamond Films) Il était une fois 764600 pesos (ZIMA) Dis-moi quand tu 636200 pesos (Cinépolis Distribución) Harry Potter et Le prisonnier d’Azkaban 487800 pesos (Warner Bros. Pictures)

Sources: @CANACINE, @Showbeast

Corollaire: Potter à la rescousse

Harry Potter et la Pierre Philosophale (en 3D) a réactivé le box-office en Chine en juillet de l’année dernière, lorsque les cinémas ont rouvert après 6 mois. Maintenant, le sorcier avec la cicatrice de foudre avait pour mission de sauver le box-office mexicain. Le résultat? DEUX FILMS dans le top 10 hebdomadaire: Harry Potter et la Pierre Philosophale, en 5e, avec 1,0 million de dollars et 14 mille téléspectateurs, et Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, au 10e, avec 487 000 pesos et 6 400 potterheads. Notre éditeur, Arturo Magaña, doit être heureux.

guichet



Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).