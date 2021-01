Plus tard que d’habitude, mais dans tous les cas, il y aura une cérémonie des Oscars en 2021, en tenant compte des bandes sorties entre janvier 2020 et février de l’année en cours (la première fois que les productions publiées dans des années différentes seront considérées pour un même prix). En ce qui concerne les candidats au prochain Oscar, Warner Bros. s’est récemment inscrit dans la course pour Wonder Woman 1984, qui cherche même une nomination pour la meilleure photo.

Sur le site Warner Bros. Awards 2020, vous pouvez déjà lire une liste des branches techniques et créatives correspondant au film super-héroïque de Patty Jenkins que la société souhaite promouvoir pour la saison des récompenses, qui est évidemment couronnée par l’Oscar.

Il ressort tout d’abord que la suite du guerrier amazonien ambitionne une nomination au meilleur film, un honneur qui, curieusement, n’a pas reçu Wonder Woman (2017), le précédent film acclamé qui a été complètement ignoré par la Hollywood Academy. Peut-être enhardi par l’apparition ultérieure de Black Panther aux Oscars (première adaptation de super-héros nominée pour la meilleure image), Wonder Woman 1984 a de meilleures chances, bien que nous ne puissions pas ignorer ses conflits avec les critiques.

Bien qu’il ait été initialement reçu avec une grande chaleur, au point de se vanter d’un certificat de fraîcheur sur les tomates pourries, le temps n’a pas été favorable pour le long métrage mettant en vedette Gal Gadot. Après sa sortie simultanée dans les salles et HBO Max, l’enthousiasme autour de WW84 a diminué, avec des commentaires négatifs du public et de la presse exprimant un désaccord concernant le ton et l’histoire. Actuellement, le film DCEU le plus récent affiche une note tiède de 60% sur le Tomatomètre.

D’autres catégories de l’Oscar dans lesquelles Wonder Woman 1984 entend être envisagée et qui méritent d’être mentionnées sont les suivantes:

Meilleur réalisateur (Patty Jenkins) Meilleure actrice (Gal Gadot) Meilleure actrice dans un second rôle (Kristen Wiig, Robin Wright et Connie Nielsen) Meilleur second rôle masculin (Chris Pine et Pedro Pascal) Meilleur scénario adapté (Patty Jenkins, Geoff Johns et Dave Callaham) Meilleur score (Hans Zimmer)

La 93e édition des Oscars aura lieu le 25 avril au Dolby Theatre de Los Angeles. Arrêtez-vous pour quelques prédictions sur la compétition.

Wonder Woman 1984 Oscar Wonder Woman 1984



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.