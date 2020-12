Imaginez que vous avez environ dix ou douze ans et que le matin de la fête des rois vous vous retrouvez sur vos baskets, encore à moitié endormi, un cadeau qui semble enfin avoir la forme de la PlayStation tant attendue et désirée … mais quand Vous ouvrez, vous trouvez une boîte à chaussures, avec de nouvelles baskets à l’intérieur. C’est «Wonder Woman 1984». Un cadeau est un cadeau et certaines nouvelles baskets ne sont pas qu’elles ne sont pas un bon cadeau, mais j’avais déjà une paire sur laquelle, en fait, vous avez laissé l’autre appuyée. Et je n’ai toujours pas de PlayStation …

Il y a un bon film dans «Wonder Woman 1984», même plus que remarquable. Mais j’ai peur qu’ils n’aient pas pu la retrouver. Comme celui qui a toutes les pièces du puzzle sur la table, devant ses yeux, sans réussir à façonner le ciel du hublot. Ce n’est pas que le résultat ne soit plus appréciable, mais c’est que quand on vise si haut et qu’on reste à mi-chemin, ce qui aurait pu être l’emporte davantage sur ce qui a fini par être: oui mais non, non mais oui. Ou combien les intentions sont au-dessus des résultats.

En fait ‘Wonder Woman 1984’ a de très bonnes intentions, se souciant beaucoup de donner une valeur dramatique à ce qui est évident qu’il n’a pas l’intention d’être un blockbuster simple ou vulgaire, encore moins une suite “qui est plus dans tout” fait seulement pour exploiter le récif. «Wonder Woman 1984» s’appuie sur les personnages et non sur l’action, cherchant à ce que les motivations du premier soient le moteur du second: Que les effets spéciaux couvrent le spectacle dérivé des conséquences des effets émotionnels.

Et sur le papier, en réfléchissant froidement et avec ma tête, l’idée est (très) bonne. Une approche très suggestive, un dilemme émotionnel vraiment difficile, des méchants avec des raisons d’être. Il a une base et des scénarios puissants, mais son développement instable, dispersé et inégal ne façonne pas un film à la hauteur de ce potentiel. Son statut de blockbuster en revanche ne la sauve pas non plus, et cela peut même l’aider quand les choses se passent bien: dans “ Wonder Woman 1984 ”, quelque chose de plus petit bat qu’il ne semble forcé de l’être.

Les exemples les plus clairs se trouvent dans le voyage inutile du film en Égypte ou dans la caractérisation non moins inutile (et parodique?) De Kristen Wiig comme Cheetah, avec l’augmentation superflue, gratuite et ennuyeuse de CGI qui ci-dessus contraste ( excessivement) avec un précédent combat ouvert beaucoup plus exaltant. Des moments qui pèsent sur cette humanité que «Wonder Woman 1984» essaie de faire ressortir lorsque les effets spéciaux ne sont pas à la recherche et se concentre sur le personnage, pas sur le super-héros.

La moitié du budget, peut-être, aurait facilité une meilleure version du même film, étant un blockbuster alourdi par ce qui est censé caractériser les blockbusters. Le besoin auto-imposé d’être un grand spectacle va à l’encontre d’une histoire qui, comme dans «The Dark Knight», exigeait un terrain de jeu plus petit et plus gérable. À tel point que Wonder Woman finit par dévorer Diana Prince, et tout comme Batman de Tim Burton, les méchants finissent par voler le rôle de son protagoniste.

Et cela comme le dirait Vin Diesel, si vous voulez que ce soit votre franchise, ce n’est pas bon signe.

Ils avaient un bon film entre les mains, mais ils ne pouvaient pas le trouver. En tant que blockbuster, «Wonder Woman 1984» est longue et dérivée, avec seulement quatre scènes d’action mal racontées et aucune d’entre elles n’est vraiment mémorable. En tant que film, il ne correspond pas à ce qu’il entend transmettre car plus que de dire quelque chose, il le laisse tomber. Quarante ans à essayer d’oublier Chris Pine pour que plus tard il soit vu et invisible, et que celui qui nous arrache une larme soit Pedro Pascal sans avoir besoin de se déguiser ou de frapper un seul coup.

C’est le chemin … par lequel «Wonder Woman 1984» est perdu. Quelques “sports” qui oui, ils servent à marcher mais qui pâlissent devant la Playstation qui aurait pu être pour le même prix; Aussi, avant les “sports” que nous avons déjà en bon état depuis 2017, de plus en plus. «Wonder Woman 1984» n’équivaut à son prédécesseur qu’au début et à la fin, étant qu’en fin de compte, c’est plus pour le démérite des deux que pour le mérite de l’un ou l’autre. Entre les deux, être DC, qui sait, peut-être une nouvelle excuse pour une future “mise en scène”.

Par Juan Pairet Iglesias



