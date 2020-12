Après sa sortie sur 32 marchés ce week-end, le film Warner Bros / DC, ‘Wonder Woman 1984‘a ouvert avec une collecte estimée à 38,5 millions de dollars, un montant bien inférieur aux 60 millions attendus par l’industrie. Outre la fermeture du marché dans certains territoires ces derniers jours, le principal problème vient de la Chine, où la bande n’a rapporté que 18,8 millions.

Le film a réussi à atteindre le numéro 1 dans certains pays d’Amérique latine, même si, comme je l’ai dit, la fermeture de marchés comme Mexico n’aidera pas sa progression au box-office. Avec ses limites, le Royaume-Uni (où, par exemple, Londres est fermée), l’Espagne, Taïwan, le Japon, le Brésil et le Mexique font partie des pays où le film est sorti ce week-end.

Tout le contraire se produit en Chine, où ils se sont bien remis de la pandémie et il ne semble pas que le coronavirus soit le coupable des mauvaises performances de la WW1984. Sans aller plus loin, le film local «The Rescue» a doublé les recettes de Wonder Woman ce week-end. La faute ici aurait pu être la campagne de marketing connue sous le nom de “The Power of Wonder”, une initiative centrée principalement sur les réseaux sociaux et certains influenceurs qui, évidemment, n’a pas fonctionné.

Réalisé par Patty Jenkins, le film met en vedette Gal Gadot dans Wonder Woman, Kristen Wiig dans Cheetah, Pedro Pascal dans Max Lord, Robin Wright dans Antiope, Connie Nielsen dans Hippolyta et Chris Pin à nouveau dans son rôle de Steve Trevor.

Dans sa prochaine aventure cinématographique, Wonder Woman fait un grand saut dans le futur et atterrit dans les années 80 où elle devra affronter deux nouveaux ennemis: Max Lord et Cheetah.