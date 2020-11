Dans une récente interview avec ComicBook, le co-directeur de Avengers: Endgame Joe Russo Il a évoqué les avantages du streaming pour la diffusion de films, indépendamment de la crise sanitaire actuelle qui a paralysé d’innombrables cinémas à travers le monde. Le collaborateur récurrent de Marvel Studios a même évoqué un film de la franchise «rivale», Wonder Woman 1984, à titre d’exemple de la manière dont les cinémas et le streaming peuvent aller de pair pour le bénéfice de tous les publics.

Du point de vue de Joe Russo, la contingence COVID-19 n’a fait qu’accélérer un changement dans l’industrie cinématographique qui se prépare depuis un certain temps. Et c’est que tous les spectateurs ne peuvent pas assister à une salle de cinéma et tous les films sortis en salles n’atteignent pas tous les marchés.

“Le monde change et change à une vitesse fulgurante, et la pandémie a certainement accéléré ce changement”, a déclaré le cinéaste de 49 ans à ComicBook. «Je pense qu’il y a certaines histoires qui sont plus adaptées à la distribution numérique, en dehors de la distribution en salles, et je pense qu’il devient de plus en plus clair quelles sont ces histoires. Je crois aussi qu’il y a une vraie spécificité pour atteindre des régions, des régions internationales dont le numérique a l’avantage. En outre, il y a un avantage de coût. Les gens peuvent partager des comptes, avec lesquels vous pouvez obtenir 10 films par mois pour le prix d’un. Vous savez que tout le monde n’a pas les moyens d’aller au cinéma«.

Étant responsable du film le plus rentable de tous les temps, Joe Russo a curieusement ajouté à sa déclaration que l’importance accordée aux collections théâtrales lors d’un premier week-end peut éclipser les productions qui ne le méritent pas, suggérant que l’alternative du streaming est plus appropriée. pour ces films.

«Il y a un public plus large que vous pouvez atteindre et il n’y a aucune mesure concernant le premier box-office du week-end par lequel les films sont mal définis, car tous les films ne sont pas conçus pour briser le box-office du premier week-end. semaine », a ajouté le directeur. “Et si cela va nuire à l’histoire ou à la façon dont la presse ou le public perçoit un film, alors ce n’est peut-être pas la meilleure façon de sortir ce film.”

La semaine dernière, nous avons appris que Wonder Woman 1984 aura une première hybride aux États-Unis: arrivera simultanément dans les cinémas et sur la plateforme numérique HBO Max. Selon Joe Russo, cette décision de Warner Bros. illustre un avenir où le cinéma et le streaming se compléteront en faveur des téléspectateurs.

«Je crois que [Wonder Woman 1984] c’est juste un échantillon de ce que sera le futur. Je crois que [los cines y el streaming] ils peuvent se suralimenter et ceux qui veulent l’expérience théâtrale peuvent l’obtenir tandis que d’autres – pour des raisons financières ou de santé ou autre – ont la possibilité de la voir [la película] dans sa propre maison », a conclu le célèbre réalisateur.

Avec son frère Anthony, Joe Russo a produit et réalisé le drame Cerise. Ce film, mettant en vedette Tom Holland, sera présenté en première sur Apple TV + le 12 mars 2021, après une brève course en salles.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.