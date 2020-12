L’un des acteurs de “ Wonder Woman 1984 ” passera de l’univers des super-héros à une aventure du Moyen Âge pleine de dangers inimaginables, car cette semaine, il a été rapporté que Paramount est en négociations pour que Chris Pine joue dans “ Dungeons & Dragons ” ( ‘Dungeons and Dragons’), un film basé sur les jeux de rôle du même nom.

Selon le portail “ The Hollywood Reporter ”, l’acteur de 40 ans pourrait jouer un rôle très important dans ledit film, bien qu’on ne sache pas ce que ce serait et même l’intrigue est gardée secrète, mais il est indiqué qu’il aurait tous les éléments qui composent le jeu original: magie, elfes, orcs, guerriers humains, trésors cachés, guerres, mystères, etc.

L’action en direct sera dirigée et écrite par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, les réalisateurs de «Game Night», pour le scénario de ce projet qu’ils ont pris comme base d’un brouillon réalisé par Michael Gilio. Paramount et eOne / Hasbro produiront l’action en direct et la distribueront.

Ce n’est pas la première fois qu’une adaptation cinématographique de ‘Dungeons & Dragons’ est réalisée, en 2000 le cinéaste Courtney Solomon était chargé de porter cette histoire au grand écran avec les performances de Jeremy Irons, Marlon Wayans, Justin Whalin, Thora Birch, Zoe McLellan, entre autres. Malheureusement, il n’a pas eu le succès escompté, car son box-office brut était de 33 millions de dollars, alors que son budget était de 45 millions, s’ajoutant également à de nombreuses critiques négatives du public.

Alors qu’il est confirmé si Chris Pine sera dans “ Dungeons & Dragons ”, l’acteur attend la première de “ Wonder Woman 1984 ” qui sortira dans les salles mexicaines le 17 décembre et aux États-Unis le 25 décembre, mais il y aura son libération simultanée sur HBO Max.