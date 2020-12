Avant la fermeture des cinémas du monde entier, certaines productions pouvaient atteindre le grand écran, l’une d’elles était ‘Injecté de sang‘ Protagonisée par vin Diesel et afin d’avoir les revenus nécessaires, il a été rapidement ajouté à la vidéo à la demande, de sorte que la collection totale est quelque peu incertaine, mais il semble que ce n’était pas si mal, car ils pouvaient exécuter “ Bloodshot 2 ” et il serait très probablement annoncé dans prochains jours.

Face au succès grandissant du genre des super-héros au cinéma et à la télévision, les sociétés de production ont développé des histoires pour le grand écran, dont certaines peu connues et dont une surprise a été ‘Bloodshot’, basé sur la bande dessinée du même nom de Valiant Comics, cette fois réalisé par Dave Wilson et avec Vin Diesel, qui a de l’expérience dans le genre des super-héros en exprimant le personnage de Groot dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien que “ Bloodshot ” ait une collection pas si favorable dans les salles de cinéma, il semble que l’apporter à la vidéo à la demande était une bonne option, car Ils pourraient jouer ‘Bloodshot 2’, puisque l’acteur Vin Diesel a partagé via ses réseaux sociaux une image de ce film avec la phrase: “Beaucoup de bonnes nouvelles à partager … bonne semaine! #Bloodshot “.

Apparemment, une suite de ‘Bloodshot’ pourrait être annoncée bientôt, alors j’ajouterais cette franchise à la liste des acteurs, car c’est actuellement l’un des éléments clés de la saga ‘Rapide et furieux’ et appartiennent à MCU, où il a été révélé qu’il prête très probablement non seulement sa voix au personnage de Groot, mais qu’il pourrait également faire la capture de mouvement pour ce personnage.