Yahya Abdul-Mateen II accompagne Jake Gyllenhaal et Eiza Gonzlez à la tête de ‘Ambulance‘, le remake nord-américain de «Ambulancen», un film danois sorti en 2005 écrit et réalisé par Laurits Munch-Petersen.

Le film tourne autour de deux amis sans grande chance dans la vie qui commettent un vol pour obtenir de l’argent pour payer le traitement médical de la mère mourante de l’un d’eux. Mais, comme on peut s’y attendre, tout va mal et dans leur vol ils n’ont d’autre choix que de voler une ambulance et de kidnapper le médecin et le pauvre homme gravement malade qui se trouvaient à bord, dans ce qui ne sera pas mais seulement le début de toute une aventure. sur roues.

Abdul-Mateen II pour remplacer le Dylan O’Brien initialement prévu (“ Love and Monsters ”), dans une décision qui a provoqué la réécriture du scénario et sa relation avec le personnage de Gyllenhaal pour changer de frère (comme dans le film original ) A un ami. De son côté, Gonzlez jouera le médecin précité.

Le film, dont le tournage débutera en janvier dans des lieux de la ville de Los Angeles, sera réalisé par Michael Bay à partir d’un scénario écrit par Chris Fedak, co-créateur de «Chuck».

‘AmbulanceCe sera une production de Good Universe, Mythology Entertainment et Project X, une société nouvellement fondée qui fait également partie de la production de ‘Scream 5’ pour Paramount Pictures, ou de l’adaptation de ‘The Long March’ de Stephen King pour New Line Cinema . James Vanderbilt, Bradley Fischer et William Sherak seront les producteurs du projet X aux côtés de Tomas Radoor et Rene Ezra, producteurs du film original et du collaborateur régulier de Bay, Ian Bryce.

Après sa participation à des films comme ‘Aquaman’, où il a joué le méchant Black Manta, ou à des séries comme ‘Wathmen’, dans lesquelles il a joué le docteur Manhattan, Abdul-Mateen II est devenu l’un des acteurs les plus en vogue de Hollywood.

Dans les années à venir, en plus de la suite du précité “ Aquaman ”, nous le verrons également dans des films comme le nouvel opus de “ Candyman ”, la quatrième partie de “ The Matrix ” ou le spin-off de “ Mad Max: Fury sur la route »centré sur un Furiosa désormais joué par Anya Taylor-Joy (en remplacement de Charlize Theron).

