Apparemment, la nouvelle modalité des grandes stars sera de raconter leurs propres histoires de vie sous la forme de sitcoms pour la télévision. Et c’est que Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de “ The Rock ”, a révélé la première avancée de ce qui sera sa série biographique comique intitulée Young Rock, dans laquelle il racontera sa vie depuis son enfance jusqu’à l’année 2032, dans laquelle il aurait été se présenter à l’élection présidentielle des États-Unis.

À travers un post sur son compte Instagram personnel, La roca a présenté la bande-annonce de la série qui racontera les détails de sa vie:

Mesdames et messieurs, voici votre premier regard sur Young Rock. J’aimerais vraiment que mon père soit là pour voir ça. Mec, j’aurais été fier. Et oui, je me suis clairement donné des coups de pied dans le cul à la puberté à 15 ans et je suis devenu un magnat de la tequila à 10 ans.

Young Rock se concentre sur différentes étapes de la vie de l’ancien combattant. Il part d’une enfance entourée d’une famille élargie et unie, aux épisodes dans lesquels il rencontre de grandes figures de la lutte professionnelle; ou l’adolescence, où il appartenait à l’équipe de football de l’Université de Miami. La série est réalisée dans les modes comédie et sitcom, cependant, elle est inspirée par les événements réels qui ont conduit Johnson à devenir la figure médiatique qu’il est aujourd’hui.

«Quand je me suis assis pour la première fois avec Nahnatchka et Jeff, c’était pour vraiment comprendre pourquoi, quelle est la vraie raison pour laquelle nous allons faire ça? Comment pouvons-nous créer quelque chose pour le public qui, espérons-le, le divertira, mais lui permettra également de retirer quelque chose? Une fois que nous l’avons identifié et que je me suis senti à l’aise avec lui, nous avons continué », a déclaré l’acteur.

Les adjectifs «fou» et «sauvage» sont des mots utilisés pour promouvoir la série Young Rock, mais l’acteur mentionne que ce n’était pas une tâche facile de créer un récit avec trois chronologies. L’émission racontera la vie de Johnson spécifiquement à 10 ans, à 15 et 18 ans. Elle comportera également des sections dans lesquelles le véritable acteur apparaîtra dans une supposée année 2032 lors d’une tournée aux États-Unis pour présenter sa candidature à la présidence.

Dans le passé, La Roca avait déjà envisagé un avenir immergé dans la politique. En 2017, il a parlé à Variety et à d’autres médias de son intérêt inattendu pour les affaires gouvernementales et a même assuré que s’il le faisait, cela se produirait probablement en 2024 et en tant qu’indépendant.

«Ce n’était jamais quelque chose qui annonçait publiquement:« Je vais faire ça », mais à mesure que l’histoire grandissait, les Américains l’ont adopté et il y avait un sentiment de« nous ne plaisantons pas et nous aimerions vraiment que vous postuliez » “A déclaré Johnson. “Donc la meilleure chose que je puisse faire maintenant serait de continuer à écouter et à apprendre attentivement tout ce que je peux.”

Alors que sa vie politique deviendra réalité, Dwayne Johnson imaginera le résultat à travers la série mettant en vedette aux côtés de Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa et John Tui.

La série Young Rock comprendra sept épisodes d’une demi-heure, réalisés par Jeffrey Walker. Les scripts seront fournis par le showrunner David Smithyman, en compagnie de Jeff Chiang, Nahnatchka Khan, qui a interviewé de près Johnson pour apprendre tous les détails de sa vie. Il fera ses débuts sur NBC le 16 février.

Dwayne Johnson The Rock The Rock Jeune Rock



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.