YouTube teste l’intelligence artificielle afin que ses vidéos puissent être automatiquement divisées en chapitres, en fonction de leur contenu. Cela permettrait aux auteurs originaux de chaque matériel publié sur la plate-forme d’ajouter leurs propres horodatages et aiderait également les résultats de recherche à être encore plus précis.

C’est un nouveau concept que la société de vidéo teste actuellement avec certains audiovisuels et certaines chaînes. Ce n’est pas encore devenu une réalité au sein de la plateforme, mais l’intention est que ce soit une fonction qui s’ajoute et soit pleinement fonctionnelle pour l’année suivante.

“Nous voulons faciliter la navigation des gens dans les vidéos des chapitres. Nous expérimentons donc l’ajout automatique afin que les créateurs n’aient pas à ajouter manuellement des horodatages”, a indiqué la plateforme. “Nous utiliserons l’apprentissage automatique pour reconnaître du texte afin de générer automatiquement des chapitres vidéo.”

Les programmeurs de Mountain View espèrent que leur intelligence artificielle sera capable de reconnaître par elle-même le contenu de chaque vidéo et d’apprendre automatiquement à se différencier lorsque le youtubeur aura fini de parler d’un sujet, pour passer à un autre. L’une des clés sera des signes ou de grands écrans de texte qui indiqueraient un changement et faciliteraient les choses pour cette fonctionnalité intelligente.

Bien sûr, les créateurs pourront toujours ajouter leurs propres tampons et horodatages lorsqu’ils souhaitent diviser leur vidéo en chapitres, et YouTube respectera ces conceptions sans utiliser son intelligence artificielle. L’idée générale de toute cette mise à jour est précisément de débarrasser les générateurs de contenu de l’obligation de le faire eux-mêmes manuellement.

Selon YouTube (via), l’importance de diviser vos vidéos en sections est que les utilisateurs peuvent ainsi ignorer les parties les plus ennuyeuses et accéder directement à la section vidéo qui les intéresse. Cependant, en ne le voyant pas dans son intégralité, il est plus probable que le spectateur revienne une fois de plus au contenu et en découvre plus facilement d’autres sur la même chaîne.

Comme mentionné, cette nouvelle fonction est actuellement testée dans un petit groupe de vidéos et avec certaines chaînes. Leurs propriétaires peuvent décider si la fonction est efficace et envoyer leurs commentaires à l’entreprise.

En supposant que cela se passe comme prévu jusqu’à présent, les nouveaux chapitres YouTube seraient ajoutés automatiquement en 2021.

horodatages youtube chapitres



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.