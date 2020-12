Les fans attendaient la première de “ Zack Snyder’s Justice League ” qui ont oublié que le cinéaste a une production sur Netflix en développement, alors pour se rappeler qu’il a été annoncé la fin des enregistrements de “ Army of the Dead ”.

Il est clair que la plate-forme de streaming mise beaucoup sur le prochain film du réalisateur, à tel point qu’avant même la sortie du film de zombies, a déjà commencé le travail officiel sur un anime dans le même univers et même un long métrage préquel.

La production du film précédent, que Snyder a simplement appelé “ Army of the Dead: The Prequel ”, a commencé en octobre et s’est terminée quelques jours avant Noël 2020.

C’est Snyder lui-même qui a partagé la nouvelle de la fin des enregistrements de «Army of the Dead» via son compte Twitter, ainsi que la publication d’une photographie.

“C’est la fin de ‘Army of the Dead: The Prequel’. Merci à tous les acteurs, à l’équipe et à Netflix”, a écrit le cinéaste sur le réseau social.

L’acteur et réalisateur Matthias Schweighöefer a non seulement joué dans le film, mais en a également été le réalisateur. Matthias Schweighöefer joue aux côtés de Nathalie Emmanuel, Ruby O’Fee, Stuart Martin et Guztavo Khanage.

C’est une conclusion sur Army of the Dead: The Prequel. Merci à tous les acteurs et à l’équipe et à Netflix #armyofthedead #aotd pic.twitter.com/GvwAKVyjse – Zack Snyder (@ZackSnyder) 22 décembre 2020

Le personnage de Schweighöefer apparaîtra également dans le film principal de Snyder, “ Army of the Dead ”, qui sortira en 2021, il pourrait donc sortir indemne de cette préquelle.

Le film de Snyder, “ Army of the Dead ”, devrait arriver en 2021, mais la date à laquelle la préquelle pourrait être publiée n’a pas encore été révélée.

La série animée en cours de développement, intitulée «Army of the Dead: Lost Vegas», racontera l’histoire d’origine de Scott, le personnage de Dave Bautista. du film principal et son équipe de sauvetage lors du crash initial de Las Vegas alors qu’ils affrontent la source mystérieuse de l’épidémie de zombies. Zack Snyder dirigera 2 épisodes de la série animée.

Pour le moment, je ne sais pas a une date de sortie pour «Army of the Dead», mais on sait qu’il sera présenté en première sur Netflix.